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Fatih Terim, sol bek için o oyuncuyu istedi

Fatih Terim, sol bek için o oyuncuyu istedi.12495
  • Giriş : 01.01.2018 / 09:48:00

Fatih Terim, sol bek için tecrübeli oyuncu Lionel Carole'yi istedi.

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Sepet Beşik

Tudor'un görevden alınması sonrası dördüncü kez Galatasaray'ın başına geçen tecrübeli teknik adam Fatih Terim, sol bek arayışına girdi.

Asamoah’tan aldığı olumsuz yanıt nedeniyle diğer alternatiflere yönelen sarı-kırmızılılar, halen kadrosunda bulundurduğu Carole konusunda bekleyişe geçti. Sevilla’nın ligin ikinci yarısı için devam etmeyi düşünmediği futbolcunun Antalya kampına katılabileceği ve teknik direktör Fatih Terim’in sol bekteki bir alternatifi olabileceği dile getirildi.

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