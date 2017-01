Fatma Girik'ten 'öldü' haberlerine yanıt

Türk sinemasının usta oyuncusu Fatma Girik, medyada yayılan öldü iddialarına ilişkin açıklama yaparak çıkan haberleri iddiasını yalanladı.Usta sanatçı, bol bol dinlendiğini belirterek ameliyattan kaynaklı bir rahatsızlığı bulunmadığını vurguladı.Türk sinemasının efsane ismi Fatma Girik, hakkında çıkan hayatını kaybettiğine dair haberlere gülüp geçtiğini söyledi.Geçtiğimiz aylarda kalça protezi ameliyatı olan ve şu an evinde istirahat eden sanatçı, "Eskiden Zeki Müren'e yapılırdı. Her gün 'öldü' diye haberler çıkardı. Beni de Zeki Müren'e benzettiler" diyerek, kimsenin bu haberlere inanmamasını istedi.Fatma Girik, şu an bol bol dinlendiğini vurgulayarak, ameliyattan kaynaklı rahatsızlığının dışında herhangi bir hastalığının olmadığını belirtti.