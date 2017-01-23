Fazla tahsil edilen tutar iade edilecek
Mahmutbey gişelerindeki sistemin HGS'li araçları tanımaması ve kaçak gçiş ücreti kesmesi üzerine yaşanan kriz konusunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan kesilen fazla tutarın iade edileceği açıklandı.
OGS abonesi olan araçlarda, araçların giriş bilgileri OGS etiketinin üzerine yazılmakta olup, çıkış esnasında ücret toplama sistemi tarafından araç giriş bilgisi anında tespit edilmekte ve buna göre ücret uygulanmaktadır. HGS abonesi olan araçlarda ise HGS etiketinden araç plaka bilgisi okunmakta ve merkezde tutulan havuzundan giriş bilgisi sorgulanmaktadır. HGS etiketi okunamaz ise bu abonelerin kameralar tarafından plakaları tespit edildikten sonra yine aynı giriş bilgisi havuzundan sorgulanmaktadır" denildi.
Giriş ve çıkış istasyonlar arası mesafe kısa olduğunda HGS etiketli araçların çıkış anında giriş bilgisinin henüz merkeze gelmediği durumların oluşabildiğinin bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Böyle durumlarda giriş bilgisi olmayan bu geçişler sistem tarafından U dönüşü veya giriş bilgisi yok olarak değerlendirilmiş olsa da giriş bilgisi daha sonra ulaşıldığında yapılan tahsilat düzeltilmekte ve vatandaş mağdur edilmemektedir. HGS aboneleri için giriş bilgisinin daha kısa sürede merkeze gönderilmesi ve geç gönderilen giriş bilgileri için oluşan fazla tahsilatların HGS hesabına önceki yapılan tüm geçişler dahil otomatik iade edilmesi ile ilgili sistem çalışmaları devam etmektedir. Mahmutbey gişelerinde yaşanan yanlış ücretlendirmelerin yeniden gözden geçirilmesi ve fazla tahsil edilen tutarların abone hesaplarına herhangi bir itiraz başvurusu yapılmadan otomatik olarak iade edilme işlemleri başlamış olup yakın zamanda çalışmalar tamamlanacaktır. Fazla tahsil edilen tüm tutarlar, en kısa sürede abone itirazlarına gerek olmadan, hesaplarına iade edilecektir."
DİĞER HABERLER
O terörist FETÖ'cü diye ihbar edilmiş!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığı'na düzenlenen saldırıların sorumlusu hakkında i
Mardin Nusaybin'de çatışma: 4'ü ağır 5 yaralı
Mardin Nusaybin'de 2 grup arasında çıkan çatışmada 5 kişi yaralandı.
Eski nüfus cüzdanları da geçerli olacak
İzmir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mehmet Kaya önemli bir açıklama yaptı.
Darbeciler TRT'den panikle kaçmışlar
15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
Türkiye'den Çin'e kadar uzanacak
Türkiye'den Çin'e kadar uzanacak Bakü-Tiflis-Kars projesinde sona gelindi.
Dışişleri'nden İsrail'e jet yanıt
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin'de yapacağı konut onayına tepki gösterdi.