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FBI, Trump'ın avukatının odasını bastı

FBI, Trump'ın avukatının odasını bastı.16154
  • Giriş : 10.04.2018 / 08:07:00

FBI, ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatının odasını bastı.

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FBI, ellerindeki arama belgesi ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın avukatı Michael Cohen'in odasını bastı. Aramada çok sayıda dokümana el konuldu.

Arama öncesinde polisin, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'den da tavsiye mektubu aldığı, ancak aramanın Rusya soruşturmasıyla doğrudan ilgili olmadığı belirtildi.

Söz konusu belgeler arasında Trump ile Cohen arasında yapıldığı ifade edilen birçok dokümanın da yer aldığına dikkat çekilirken, Cohen'in avukatı Stephen Ryan, ofiste yapılan araştırmanın "tamamen uygunsuz ve gereksiz" olduğunu savundu. Ryan, müvekkili Cohen'in Rusya soruşturması bağlamında halihazırda Özel Yetkili Savcı Mueller'in ofisiyle iş birliği yaptığını ve şu ana kadar çok sayıda belgeyi zaten ilettiğini dile getirdi.

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