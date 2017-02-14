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FED Başkanı beklenen açıklamayı yaptı

FED Başkanı beklenen açıklamayı yaptı.17086
  • Giriş : 14.02.2017 / 19:22:00

FEB Başkanı, planlanan açıklamayı yaptı. Peki açıklamadan sonra doların seyri ne oldu?

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ABD'den bütün dünyanın beklediği açıklama geldi. Açıklamadan sonra dolar da hareketlendi.

Hürriyet'teki habere göre Yellen’ın konuşması öncesinde 3.6393 liraya kadar gerileyen dolar 3 kuruş dolayında bir artışla 3.6623 liraya kadar, 3.8636 liraya kadar gerileyen euro da 3.8835 liraya kadar yükseldi.

Fed Başkanı Janet Yellen, ABD Senatosu’nda yaptığı konuşmada, Fed’in faizleri yükseltmekte gecikmesi durumunda, ekonomideki olası gelişmelere hızlı tepki vermekte zorlanacağı uyarısında bulundu.

Yellen, böyle bir gecikme sonucunda, hızlı faiz artırımlarına zorlanabileceğine ve böyle bir durumda da ekonomide yeniden bir daralma riski doğabileceğine dikkat çekti.

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