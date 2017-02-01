FED, faiz kararını açıkladı
FED, beklenen faiz açıklamasını yaptı. (FOMC), bugün yaptığı açıklamada faiz aralığını yüzde 0.5 - 0.75'te tuttuğunu bildirdi. Amerika Merkez Bankası, işgücü piyasasının ılımlı büyümenin olduğu ortamda güçlenmeye devam ettiğini ifade ederken, istihdamdaki artışın "sağlam" olduğunu ve işsizliğin düşük seviyede kaldığını ekledi.
Amerika Merkez Bankası'nın açıklamasında, iş yatırımının "yumuşak" kaldığının altı çizilirken, yakın dönemli risk görünümünün "genel olarak dengeli" olduğu tekrar edildi.
Açıklamaya göre; ABD'de tüketici harcamaları ılımlı bir şekilde artmaya devam etti. Ayrıca; enflasyonun geçtiğimiz çeyreklerde artmasına rağmen hala yüzde 2 hedefinin altında olduğu ve piyasa bazlı enflasyon göstergelerinin düşük seyrettiği ifade edildi. Yüzde 2'lik enflasyon hedefine ise orta vadede ulaşılacağı öngörülürken bu hedefe ulaşılana kadar genişlemeci para politikasının sürdürüleceği kaydedildi. Öte yandan Fed, iskonto oranını da yüzde 1.25 oranında sabit tuttu.
DOLAR FED KARARI SONRASI NE TEPKİ VERDİ?
Döviz kurları Fed’in faiz kararına tepki vermedi. Fed’in faiz kararı öncesi 3.7685 seviyesinde olan dolar/TL, karar sonrası 3.7659 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise karar öncesi 4.0555 seviyesinden işlem görürken; karar sonrası 4.0535 seviyesinde hareket etti.
"METNİN DİLİ NE ŞAHİN, NE DE GÜVERCİN"
İntegral Menkul Değerler Araştırma Müdür Yardımcısı Beste Naz Köksal Hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Fed Şubat ayı FOMC toplantısında faiz aralığını yüzde 0.50-0.75 düzeyinde sabit bıraktı. Beklentiler de Fed’in politika faiz aralığını sabit bırakması yönünde olduğu için ilk etapta piyasalarda güçlü bir hareket oluşturmadı. Karar ile birlikte incelediğimiz faiz karar metninde ekonomiye yönelik geçen ifadeler önemli etki oluşturacak cinsten olmadığı için tıpkı faiz kararı gibi heyecan yaratmadı. Metinde bahsi geçen büyüme, enflasyon, istihdam ve yatırımlar konusunda hiçbir argüman değişikliğine gidilmemiş, üyeler arasında faizleri sabit bırakma kararına da itiraz eden(şerh koyan) üye de olmamış. O nedenle klasik değerlendirmeyi yaparsak, metnin dili ne şahin, ne de güvercin. Faiz karar metninde yer alan ekonomik değerlendirmelere bakıldığında; İstihdam kazanımları güçlü bir şekilde devam ediyor, işsizlik düşük seviyelerde kaldı, piyasa bazlı gösterge enflasyon düşük kalmayı sürdürüyor, işletme yatırımları halen daha zayıf, hanehalkı harcamaları ılımlı yükselişini sürdürüyor, yakın dönem riskler neredeyse dengelendi, enflasyon yakın çeyreklerde yükseldi ancak halen daha yüzde 2'nin altında, istihdam piyasası güçlü görünümünü ılımlı büyüme ile sürdürecek ve enflasyon yüzde 2 hedefine orta vade üzerinde bir dönemde ulaşacak."
"DOLAR/TL'DE 3.75 VE GERİSİNİ TEST ETMEMİZ MÜMKÜN OLABİLİR"
Köksal dolarla ilgili tahminlerinde ise; "Fed’in yaptığı benzer söylemler piyasa fiyatlamalarında çok etkili olamadı. Fed’in kararının açıklanmasıyla Dolar Endeksi 100,00 seviyesinin altına gerilerken, Dolar/TL paritesi ise 3.77 civarında fiyatlanıyor. Bir süredir Dolar endeksinden kopuk giden Türk Lirası, Dolardaki küresel gevşemeye rağmen 3.75 üzerinde fiyatlanıyor. Fakat kur üzerindeki endişelerin azalmasıyla Dolar/TL’de 3.75 ve gerisini test etmemiz mümkün olabilir. TCMB’nin son dönemde aldığı sıkılaştırıcı tedbirler sayesinde kurun oynaklığının normal seviye aralığına yaklaştığını görüyoruz. Aynı zamanda bankaların TCMB’nin TL depo karşılığı döviz depo ihalelerine de talebin azalıyor olması, döviz iştahının da azaldığına önemli bir işaret. Ons altın ise üzerinden fed tedirginliğini atmasıyla tekrardan 1220$ seviyelerini test etmek isteyebilir. Cuma günü açıklanacak istihdam ve saatlik ücretler verileri pariteler üzerinde etki yaratacak öneme sahip. Bu dataları da izlemekte fayda var." ifadesinde bulundu.
"FED TARAFINDA NET BİR SİNYAL YOK"
Fed'in açıklamasını Hurriyet.com.tr'ye değerlendiren Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan; "Fed beklenildiği gibi 31 Ocak – 1 Şubat FOMC toplantısında herhangi bir faiz aksiyonu almadı. Politika açıklamasında, aşırı derecede piyasaları rahatsız edici bir değişiklik görülmemekte. Açıklamada dikkat ettiğimiz satır başı elbette ekonomik görünüme ilişkin Fed’in neler söyleyeceği ve olası faiz artırımına ilişkin bir sinyal gelip gelmeyeceği idi. Çok net olarak söyleyebiliriz, Mart ayında faizin artacağına dair bir işaret yok ve Fed opsiyonları da biraz daha 2 faiz artırım ihtimalini fiyatlama eğilimine devam ediyor. FOMC dots medyan ile OIS arasındaki makas açık kalmaya devam ediyor. FOMC içerisinde sıradışı bir durum yok. Enflasyonun son çeyreklerde artışta olduğu Fed politika açıklamasında kendine yer bulmuş. Ancak, hedeflerin altında kalmaya devam etmesi ve daha uzun dönem enflasyon beklentilerinin çok az değişmesi, dengeli olması ifadesi söylemi oldukça yumuşatıyor. Komite’nin kademeli faiz artışı beklentisi devam ediyor. İşgücü piyasasına ilişkin, istihdam artışının güçlü olduğu ve işsizliğin düşük seviyelerde kalmaya devam etmesi açıklamada yer alıyor. Büyüme beklentileri ılımlı, bilmediğimiz bir argüman ortaya konmamış." açıklamasında bulundu.
"ABD TAHVİL FAİZLERİ AÇIKLAMA SONRASI GERİ ÇEKİLDİ"
Erkan sözlerine şu şekilde devam etti; "Cuma günü göreceğimiz istihdam verisi, “ücret artışları” kaleminde göreceğimiz gelişmeye bağlı olarak ortaya bir şeyler koyabilir. Yellen’in iki hafta sonra, 15 Şubat’ta yapacağı yarıyıl sunumu daha önemli olacak. Trump’ın güçlü dolar istememesi doğrultusunda mali politikalar Fed için nasıl bir ileriye dönük yönlendirme yapacak, buna bakmak lazım. Şu ana kadar genel olarak iyi tarafından okunmaya çalışıldı, ancak piyasa yavaş yavaş risklerin farkına da varmaya başladı. Trump’ın mesajlarının her zaman ortalığı karıştırma ihtimali var. Yellen biraz mesaj verme ihtiyacı hissedebilir. Mart’ta faiz artırmaları olası görünmüyor. İhtimaller biraz daha Haziran ve Aralık aylarında yoğunlaşıyor.
Fed’in açıklamaları biraz USD tarafında negatif etki göstermekle beraber, ABD tahvil faizlerinin de açıklama sonrasında geri çekildiğini görmekteyiz. Faize daya duyarlı olan 2 yıllık tahvil getirileri yüzde 1,20 seviyesine doğru geriledi. 10 yıllıkların getirisinin de yüzde 2,45 seviyesine geldiğini görüyoruz. Mart ayına sinyal verilmemesi güvercin olarak algılanmış, ancak bu açıklamanın çok ortada olduğunu da belirtmek gerek."
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