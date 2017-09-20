FED, faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası (Fed) iki gün süren toplantının ardından faiz kararını açıladı. Fed faizlerde değişikliğe gitmeme kararı aldı. Faizler böylelikle yüzde 1,00-1,25 bandında sabit kaldı. Piyasaların da tahminleri faizlerde değişiklik yapılmaması yönündeydi. FOMC faiz kararını 9’a karşı 0 oyla aldı.
Washington'daki iki günlük toplantının ardından Federal Açık Piyasa Komitesi'nin açıklamasında, "Kasırgaların sebep olduğu aksamaların ekonomik aktiviteyi yakın dönemde etkileyeceği, ancak önceki tecrübelere bakıldığında fırtınaların, ekonominin gidişatını orta vadede etkilemesinin pek mümkün olmadığı" ifadesine yer verildi.
Bunun yanında, ABD ekonomisine ilişkin, işgücü piyasasının güçlendiği ve ekonomik aktivitenin ılımlı bir artış kaydettiği, enflasyonun ise bu yıl azaldığı ve yüzde 2'nin aşağısında olduğu kaydedildi. Anket bazlı enflasyon beklentisi göstergelerinin ise fazla değişmediği bildirdildi.
Fed politika yapıcıları, istikrarlı büyüme ve düşük işsizliğin enflasyonu hedefe yakınlaştıracağına inanıyor. Enflasyonun yüzde 2'lik hedefe yaklaşması, faiz artışı ve parasal genişlemeden çıkış ile gerçekleşecek kademeli sıkılaşma politikasını destekleyici nitelikte.
Bilanço küçültme planına ise Ekim ayında başlanacağı kaydedildi. Enflasyona ilişkin medyan tahminler esas alındığında, enflasyonun yüzde 2'lik hedefe 2019 yılında ulaşması bekleniyor.
3 FAİZ ARTIŞI ÖNGÖRÜLÜYOR
Fed bu yıl Mart ve Haziran aylarında 25'er baz puan olmak üzere 2 kere faiz artırmıştı. Fed'in noktasal grafiğine göre ise hala 2017 için bir, 2018 için ise üç faiz artışı öngörülüyor.
Fed Başkanı Janet Yellen'ın konuşmasından notlar;
Fed Başkanı Janet Yellen faiz kararı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yellen, bankanın bilanço daraltmasının kademeli ve tahmin edilebilir olacağını söyledi.
Yellen, gelecek yıllarda ılımlı büyümenin süreceğini belirtirken tüketici gelirlerinin, düzelmekte olan işgücü piyasasından olumlu etkilendiğine işaret etti. Yellen, işletme yatırımları ve ihracatta, daha güçlü küresel ekonomiye bağlı olarak bir artış gözlemlendiğini söyledi. Yellen, işgücü piyasasının dengeye kavuştuğunu ve ilerleyen zamanlarda daha da güçlenebileceğini vurguladı.
"KASIRGANIN EKONOMİYE CİDDİ BİR ETKİSİ OLMAYACAKTIR"
Yellen, enflasyonun hedeflenen yüzde 2 seviyesinin bir süredir altında olduğunu söyledi ve Enflasyonun yukarı yönlü hareket etmesini ve yüzde 2 seviyesinin etrafında dengeye kavuşmasını bekliyoruz ifadesinde bulundu. Yellen ayrıca, enflasyondaki düşüşün geçici olduğunu söylerken, düşük enflasyonun devam etmesi durumunda bankanın para politikasında değişikliğe gidebileceğinin sinyallerini verdi.
Yellen, ekonomik toparlanmanın güçlü bir yolda ilerlediğini ve geçtiğimiz günlerde yaşanan kasırgaların, ekonomiye ciddi bir etkisinin olmayacağını belirtti. Yellen, kasırgaların etkisiyle, benzin fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu arttırıcı bir etkisi olsa da bunun geçici olacağını ifade etti.
Yellen, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin uzun vadeli normal faiz oranı beklentisinin yüzde 3 seviyesinden yüzde 2.75'e düştüğünü ifade etti. Yellen son olarak, kendi görev süresine ilişkin Başkan Donald Trump'la herhangi bir görüşme yapmadığını söyledi.
DOLAR NASIL TEPKİ VERDİ?
Gün içinde 3.47 seviyesinde hareket eden dolar 21:00’da açıklanan kararın ardından 3.48’in üzerine çıktı. Dolar/TL saat 21:03’te 3.49’u aştı ve 3.4946 seviyesini gördü.
Dolar 21.30 sonrasında ise 3.50 seviyesini aştı. Dolar kısa bir süre içinde 3.51 seviyesinin üstünü gördü. Dolar sonrasında ise 3.50 seviyesinde dengeledi.
Bu sırada euro/TL yüzde -0.4 düşüşle 4.1688 seviyesinde, dolar/euro kuru ise yüzde -0.84 gerilemeyle 1.881 seviyesinde seyrediyor.
"FED İYİMSER BİR GÖRÜNTÜ ÇİZDİ VE ARALIK AYINI MASADA BIRAKTI"
Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan hurriyet.com.tr'ye özel kararı yorumladı. Erkan; "Fed, 20 Eylül toplantısında beklendiği gibi faizleri değiştirmezken bilanço küçültmenin ayrıntılarını da beklenen hatlarıyla ortaya koyuyor. Fed’in Ekim ayından itibaren önceden belli Hazine kağıtlarıyla başlayacağı bilanço küçültmede, Ekim ayından itfası gelen tahvil ve bonoların yeniden alınması azaltılacak ve piyasaya böylece daha az para verilerel kademeli parasal sıkılaştırma sağlanacak. Fed üyelerinin 2017 faiz projeksiyonlarında bir değişim yok, önceki gibi yüzde 1,4 seviyesinde kalıyor ve bu Aralık ayında bir faiz artırımı masada demek. Enflasyonun kısa vadede yüzde 2 hedefinin altında kalmaya devam edeceği belirtiliyor. Nitekim SEP’de (Summary of Economic Projections) de belirtildiği üzre 2017 çekirdek PCE enflasyon beklentisi yüzde 1,7’den yüzde 1,5’a; 2018 beklentisi ise yüzde 2’den yüzde 1,9’a ufak bir revizyona uğramış. Enflasyonda yakın vadede oluşan yükseliş, enerji grubuna bağlı fiyat etkisinden kaynaklanıyor, dolayısıyla ilerleyen aylarda bu etki geçtiğinde enflasyonist baskılar düşük kalmaya devam edecek. Diğer yandan, Fed’in özellikle orta dönem için yaptığı tahminlerde kasırganın tüm etkilerinin gözardı edildiğini söylemek mümkün. Uzun vadeli işsizlik oranı beklentisi yüzde 4,6 olmayı sürdürüyor, NAIRU olarak kabul edilen bu seviyenin altındaki işsizliğin halen enflasyon yaratacağı inancı devam ediyor, dolayısıyla Fed halen faizler konusunda Philips eğrisi kuralına bağlı kalmaya devam ediyor diyebiliriz. 2017’de bir faiz artışı daha bekleyen üye sayısı da Haziran’dan Eylül’e değişti ve 8’den 11’e yükseldi. Bu Fed içerisinde şahinleşme olarak yorumlanabilir. Ancak Fed’in yönetimi içerisinde çok değişimler olacağından dolayı bu ağırlıklar özellikle 2018 yılından sonra çok değişmiş olabilir. Bu Fed’in uzun döneme ilişkin beklentilerinin şu anda fazla anlam ifade etmemesine neden oluyor. Buna karşılık; dots medyan grafiğinde de görüldüğü üzre; dots medyan eğrisi 2020’den sonra aşağı eğilim kazandı, çünkü uzun vadeli faiz beklentisi 2020’ye göre daha düşük kalmış.
Bilanço küçültme planı aynı Haziran’da açıklandığı gibi. Ekim’den itibaren Hazine kağıtlarında 6 milyar USD’den, MBS’de 4 milyar USD’den başlanacak ve 3 ayda bir sırayla 6 ve 4’er milyar USD artırılarak 30 ve 20 milyar USD’lik maksimum dilimler haline getirilerek bilanço küçültmenin sonuna kadar böyle gidilecek.
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