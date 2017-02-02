FED kararına doların ilk tepkisi
Amerika Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararını açıklaması sonrası doların durumu merak ediliyor. İş yatırımının 'yumuşak' kaldığının altı çizilen kararda yakın dönem risk görünümü 'genel olarak dengeli' olarak tekrar edildi.
Açıklamaya göre; ABD'de tüketici harcamaları ılımlı bir şekilde artmaya devam etti. Ayrıca; enflasyonun geçtiğimiz çeyreklerde artmasına rağmen hala yüzde 2 hedefinin altında olduğu ve piyasa bazlı enflasyon göstergelerinin düşük seyrettiği ifade edildi. Yüzde 2'lik enflasyon hedefine ise orta vadede ulaşılacağı öngörülürken bu hedefe ulaşılana kadar genişlemeci para politikasının sürdürüleceği kaydedildi. Öte yandan Fed, iskonto oranını da yüzde 1.25 oranında sabit tuttu.
DOLAR FED KARARI SONRASI NE TEPKİ VERDİ?
Döviz kurları Fed’in faiz kararına tepki vermedi. Fed’in faiz kararı öncesi 3.7685 seviyesinde olan dolar/TL, karar sonrası 3.7659 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise karar öncesi 4.0555 seviyesinden işlem görürken; karar sonrası 4.0535 seviyesinde hareket etti.
"METNİN DİLİ NE ŞAHİN, NE DE GÜVERCİN"
İntegral Menkul Değerler Araştırma Müdür Yardımcısı Beste Naz Köksal Hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Fed Şubat ayı FOMC toplantısında faiz aralığını yüzde 0.50-0.75 düzeyinde sabit bıraktı. Beklentiler de Fed’in politika faiz aralığını sabit bırakması yönünde olduğu için ilk etapta piyasalarda güçlü bir hareket oluşturmadı. Karar ile birlikte incelediğimiz faiz karar metninde ekonomiye yönelik geçen ifadeler önemli etki oluşturacak cinsten olmadığı için tıpkı faiz kararı gibi heyecan yaratmadı. Metinde bahsi geçen büyüme, enflasyon, istihdam ve yatırımlar konusunda hiçbir argüman değişikliğine gidilmemiş, üyeler arasında faizleri sabit bırakma kararına da itiraz eden(şerh koyan) üye de olmamış. O nedenle klasik değerlendirmeyi yaparsak, metnin dili ne şahin, ne de güvercin. Faiz karar metninde yer alan ekonomik değerlendirmelere bakıldığında; İstihdam kazanımları güçlü bir şekilde devam ediyor, işsizlik düşük seviyelerde kaldı, piyasa bazlı gösterge enflasyon düşük kalmayı sürdürüyor, işletme yatırımları halen daha zayıf, hanehalkı harcamaları ılımlı yükselişini sürdürüyor, yakın dönem riskler neredeyse dengelendi, enflasyon yakın çeyreklerde yükseldi ancak halen daha yüzde 2'nin altında, istihdam piyasası güçlü görünümünü ılımlı büyüme ile sürdürecek ve enflasyon yüzde 2 hedefine orta vade üzerinde bir dönemde ulaşacak."
"DOLAR/TL'DE 3.75 VE GERİSİNİ TEST ETMEMİZ MÜMKÜN OLABİLİR"
Köksal dolarla ilgili tahminlerinde ise; "Fed’in yaptığı benzer söylemler piyasa fiyatlamalarında çok etkili olamadı. Fed’in kararının açıklanmasıyla Dolar Endeksi 100,00 seviyesinin altına gerilerken, Dolar/TL paritesi ise 3.77 civarında fiyatlanıyor. Bir süredir Dolar endeksinden kopuk giden Türk Lirası, Dolardaki küresel gevşemeye rağmen 3.75 üzerinde fiyatlanıyor. Fakat kur üzerindeki endişelerin azalmasıyla Dolar/TL’de 3.75 ve gerisini test etmemiz mümkün olabilir. TCMB’nin son dönemde aldığı sıkılaştırıcı tedbirler sayesinde kurun oynaklığının normal seviye aralığına yaklaştığını görüyoruz. Aynı zamanda bankaların TCMB’nin TL depo karşılığı döviz depo ihalelerine de talebin azalıyor olması, döviz iştahının da azaldığına önemli bir işaret. Ons altın ise üzerinden fed tedirginliğini atmasıyla tekrardan 1220$ seviyelerini test etmek isteyebilir. Cuma günü açıklanacak istihdam ve saatlik ücretler verileri pariteler üzerinde etki yaratacak öneme sahip. Bu dataları da izlemekte fayda var." ifadesinde bulundu.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
FED, faiz kararını açıkladı
FED, bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu toplantısından çıkan kararını açıkladı.
Araç sahiplerine uyarı! Yarın son gün!
2017 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 1. taksit ödeme tarihi için son gün 31 Ocak olarak belir
4 milyar dolarlık yatırım yolda!
Türkiye'ye önümüzde 5 yıl içerisinde sadece bir kuruluş tarafından 4 milyar dolarlık yatırım yapılac
Bakan'dan asgari ücret açıklaması
Maliye Bakanı Ağbal, asgari ücret ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.