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FED tutanakları açıkladı!

FED tutanakları açıkladı!.17086
  • Giriş : 05.07.2017 / 23:36:00

ABD Merkez Bankası, toplantıya ilişkin tutanakları açıkladı.

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FED, 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarını açıkladı.

Açıklanan tutanaklara göre, FED politika komitesi bilançoyu ne zaman küçültmeye başlayacaklarına ilişkin zamanlama konusunda uzlaşmaya varamadı.

Tutanaklarda FED yetkililerinden bazılarının hazine kağıtları ve mortgage destekli menkul değer portföyünün Ağustos sonuna kadar azaltılmaya başlanacağının duyurulmasını, bazı yetkililerin ise kararın yılın ilerleyen dönemlerine ertelenmesini öngördüğü belirtildi.

Erteleme gerekçesi de ekonomik işlevsellik ve enflasyon görünümünün değerlendirilmesi için ek zaman kazanılmasına olanak sağlanması olarak açıklandı.

ABD merkez bankası, 4.5 trilyon dolar büyüklüğe ulaşan bilançoyu, uzun vadeli faizleri sarsmadan azaltmaya başlamak, politika faizini de aşamalı olarak yükseltmek istiyor.

İstanbul menkul Kıymetler Borsası’nda ABD doları günü 3.6119 Türk Lirası’ndan kapatırken, Eurto ise günü 4.0997 Türk Lirası’ndan kapattı.

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