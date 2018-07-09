Federasyon'dan tren kazası için mesaj!
Türkiye Futbol Federasyonu, dün Çorlu'da meydana gelen ve 24 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği tren kazası ile ilgili açıklama yaptı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar köyü yakınlarında meydana gelen tren kazasında bir çok vatandaşımızın vefat ettiğini ve çok sayıda vatandaşımızın da yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.
Türkiye Futbol Federasyonu"
ŞAMPİY10
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