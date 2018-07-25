Federasyon'dan Yunanistan mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Yunanistan'da çıkan ve 79 kişinin hayatını kaybettiği büyük yangın ile ilgili mesaj taziye mesajı paylaştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Yunanistan'ın başkenti Atina'da çıkan ve çok sayıda can kaybının yaşandığı orman yangını sonrası resmi sosyal medya hesabından taziye yazısı yayımladı.
Atina'da çıkan yangın sonrası TFF, sosyal medya hesabından bir taziye notu paylaştı. Açıklamada Yunanca ve Türkçe "Acınızı paylaşıyoruz" yazılırken, paylaşım şöyle devam etti: "Büyük bir felaket yaşayan komşumuz Yunanistan’ın derin acısını kalbimizde hissediyor, hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
HÜRRİYET
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