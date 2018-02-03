Federasyondan Deniz Naki için açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu, Amedspor'da forma giyen ve futboldan men cezası alan Deniz Naki ile ilgili açıklama yaptı.
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ile futbolcusu Deniz Naki arasındaki sözleşmenin bir ay önce sona erdirildiğine ilişkin açıklamalar basında yer almaktadır.
Deniz Naki'nin, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ile 10.07.2017 - 31.05.2018 tarihleri arasını kapsayan Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi bulunmaktadır. Bu sözleşmenin, kulüp veya futbolcu tarafından süresinden önce feshedildiği veya karşılıklı sona erdirildiğine dair bugüne kadar elimize ulaşan herhangi bir bildirim yoktur. Bu sebeple Deniz Naki, Federasyonumuzun resmi kayıtlarına göre halen Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün tescilli futbolcusudur.
Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.
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