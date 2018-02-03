Facebook Twitter Rss

Federasyondan Deniz Naki için açıklama

Federasyondan Deniz Naki için açıklama.22401
  • Giriş : 03.02.2018 / 08:39:00

Türkiye Futbol Federasyonu, Deniz Naki ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Türkiye Futbol Federasyonu, Amedspor'da forma giyen ve futboldan men cezası alan Deniz Naki ile ilgili açıklama yaptı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ile futbolcusu Deniz Naki arasındaki sözleşmenin bir ay önce sona erdirildiğine ilişkin açıklamalar basında yer almaktadır.

Deniz Naki'nin, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ile 10.07.2017 - 31.05.2018 tarihleri arasını kapsayan Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi bulunmaktadır. Bu sözleşmenin, kulüp veya futbolcu tarafından süresinden önce feshedildiği veya karşılıklı sona erdirildiğine dair bugüne kadar elimize ulaşan herhangi bir bildirim yoktur. Bu sebeple Deniz Naki, Federasyonumuzun resmi kayıtlarına göre halen Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün tescilli futbolcusudur.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.

ŞAMPİY10

Erdoğan'dan sosyal konut açıklaması

Bursaspor'dan Afrin operasyonu açıklaması

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Burak Yılmaz'dan Erdoğan açıklaması!

Burak Yılmaz'dan Erdoğan açıklaması!

Golcü oyuncu Burak Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklama geldi.

Erce Kardeşler, Muslera'nın yerine geçecek

Erce Kardeşler, Muslera'nın yerine geçecek

Genç file bekçisi Erce Kardeşler, Muslera'nın yerine geçecek.

 

Beşiktaş, İstanbul'a yaralı dönüyor: 2-2

Beşiktaş, İstanbul'a yaralı dönüyor: 2-2

Kara Kartallar, Bursaspor deplasmanından 1 puanla yetinerek dönüyor.

Tekme atan hakemin cezası belli oldu!

Tekme atan hakemin cezası belli oldu!

Fransa'da futbolcuya tekme atmaya çalışan hakemin cezası belli oldu.

 

Fenerbahçe'den PFDK'ya ceza için tepki

Fenerbahçe'den PFDK'ya ceza için tepki

Fenerbahçe Kulübü'nden PFDK'nın açıklaması sonrası sert tepki geldi.

Konya'daki gol düellosunda kazanan yok!

Konya'daki gol düellosunda kazanan yok!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Atiker Konyaspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya