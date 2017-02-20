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Fehriye Erdal için flaş karar

Fehriye Erdal için flaş karar.9354
  • Giriş : 20.02.2017 / 12:25:00
  • Güncelleme : 20.02.2017 / 12:56:20

Fehriye Erdal ile ilgili Belçika mahkemesinden önemli bir karar geldi.

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Belçika mahkemesinden DHKP-C üyesi Fehriye Erdal için karar çıktı. Sabancı suikasti faillerinden Fehriye Erdal'a Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı 15 yıl hapis cezası ile 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası verildi.

hakim, terörist Erdal'ın "derhal tutuklanmasını" da istedi. 2006'da ev hapsindeyken firar eden Erdal hakkında kırmızı bülten çıkarılması bekleniyor.

Belçika Federal Savcılığı, halen firari olan Erdal’ın suikastta üstlendiği rol nedeniyle 30 yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. Savcılık, Erdal’ın 1999’da Belçika’da sahte pasaportla yakalanmasından bu yana yaşananlar nedeniyle tam bir yılan hikâyesine dönen dosyasının terör boyutuna ilişkin olarak da 15 yıl ek ceza istemişti.

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