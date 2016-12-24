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Felipe Melo'nun yeni takımı belli oldu!

Felipe Melo'nun yeni takımı belli oldu!.23764
  • Giriş : 24.12.2016 / 15:46:00

Eski Galatasaraylı Felipe Melo'nun yeni takımının belli olduğu öğrenildi.

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Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve Inter'e transfer olan Felipe Melo'nun yeni takımı Palmeiras olarak açıklandı.

Teknik Direktör Roberto Mancini'nin Inter'den ayrılması sonrası yedek kalan ve kulüp arayan Melo ülkesine geri dönüyor.

Brezilya basını, tecrübeli futbolcunun Palmeiras ile prensipte anlaştığını ve ücret konusunu görüşmek için pazartesi günü Brezilya'ya gideceğini yazdı.

Galatasaray Kulübü, 2015 Ağustos'unda Felipe Melo'yu 3.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Inter'e satmıştı. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, İtalyan ekibinden yılda 2.6 milyon Euro alıyor.

Felipe Melo bu sezon Inter'de 10 maç forma giydi.

Adı uzun süre Flamengo ile anılan Melo, bu kulübün formasını giymeyi çok istediğini sosyal medya hesaplarından dile getirmiş ve Flamengo formalı fotoğraflarını paylaşmıştı 

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