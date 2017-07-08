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Fener'in yeni transferi ilk maçında sakatlandı!

Fener'in yeni transferi ilk maçında sakatlandı!.18435
  • Giriş : 08.07.2017 / 20:02:00

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mehmet Ekici, hazırlık maçında sahayı terk etmek zorunda kaldı.

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Sarı-Lacivertliler'in Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı futbolcu Mehmet Ekici, sarı-lacivertlilerin ilk hazırlık maçında sakatlandı. Juventus Bükreş maçında iki gol birden atan başarılı orta saha, kenara "beni değiştirin" işareti vererek oyundan çıktı.

Kasığında çekme olduğu ifade edilen Mehmet Ekici'ye kenarda tedavi uygulandı. Teknik Direktör Aykut Kocaman, riske girmeden yıldız oyuncuyu hemen kenara aldı.

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