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Fener, Şenol Güneş'i şikayet edecek

Fener, Şenol Güneş'i şikayet edecek.18000
  • Giriş : 06.02.2017 / 14:26:00

Beşiktaş-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar herkesi şoke etti.

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Dün akşam oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında yaşanan skandallar gündemdeki yerini koruyor. Fenerbahçe'nin çıkan olaylar üzerine Şenol Güneş ve Erman Toroğlu'nu şikayet edeceği öğrenildi.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı bitti ama tartışmalar sürüyor… Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş maçında Vodafone Arena Stadı'nda yaşanan olaylar nedeniyle 6222 no'lu yasadan savcılığa suç duyurusu yapacağını bildirdi. Akşam gazetesinin iddiasına göre; Sarı lacivertli yönetim, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, tünelde oyuncularına saldıran rakip futbolcular ve televizyondaki canlı yayında yaptığı yorumlar nedeniyle eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmak için hazırlık yapıyor.

Maçın 41. dakikasında Beşiktaş ceza sahasının dışında Van Persie ile bir pozisyonda karşı karşıya kalan Tosic, rakibine yaptığı kafa hareketi sonrasında hakem Ali Palabıyık tarafından oyundan atıldı.

İşte bu dakikanın ardından zaten yüksek olan tansiyon adeta tavan yaptı. Kırmızı kart gören Tosic adeta çılgına dönerken, Van Persie'nin üzerine yürümeye çalıştı. Takım arkadaşlarının güçlükle sakinleştirdiği Sırp yıldız dakikalar sonrasında soyunma odasına gidebildi. Gerilim ilk yarının bitiş düdüğünün ardından da devam etti. Şenol Güneş ile Kjaer tartıştı.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe cephesi Güneş'in Kjaer'in yüzünü tuttuğunu iddia ederken, tecrübeli hocaya tepki gösterdi. İki takım futbolcuları soyunma odasına girdikten sonra ise bu kez koridorda kavga yaşandı. Beşiktaşlı Marcelo, Skrtel'e kafa attı. Ardından futbolcular arasında büyük bir arbede yaşandı. Saha komiseri ve gözlemcinin olayları rapor ettiği öğrenildi.

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