Fener, Tolga Zengin'e karşı harekete geçti
Olaylı Ziraat Türkiye Kupası sonrası taraflar harekete geçiyor. Dev derbi esnasında Fenerbahçeli taraftarlarla kapışan Tolga için Fener yönetimi atağa kalktı.
Fenerbahçe yönetimi kamera görüntülerinden yola çıkarak Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin için suç duyurusu yapmaya hazırlanıyor.
Yarıda kalan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin ardından Sarı- Lacivertli yönetimin kamera görüntülerini detaylı şekilde inceleyerek delil topladığı bilgisi geldi.
Koridorda stat görevlisine yumruk attığı gerekçesiyle Tolga Zengin için suç duyusuru yapılacağı öğrenildi. Taraftarı tahrik ettiği gerekçesiyle Caner Erkin'in de şikayet edileceği gelen haberler arasında.
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