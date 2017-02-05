Fener ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri belli oldu
Futbolseverlerin heyecanla beklediği maça saatler kaldı. Ziraat Türkiye Kupası'nın 16 tur maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Palabıyık'ın yardımcılıklarını, Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu.
Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi 5 Şubat Pazar günü saat 20.30’da Vodafone Arena'da oynanacak. Karşılaşma ATV kanalından canlı olarak şifresiz yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper, Sow, Lens, Fernandao
NTV
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