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Fener ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri belli oldu

Fener ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri belli oldu.29713
  • Giriş : 05.02.2017 / 13:39:00

Fenerbahçe ile Beşiktaş bu akşam Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelecek.

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Futbolseverlerin heyecanla beklediği maça saatler kaldı. Ziraat Türkiye Kupası'nın 16 tur maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Palabıyık'ın yardımcılıklarını, Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu.

Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi 5 Şubat Pazar günü saat 20.30’da Vodafone Arena'da oynanacak. Karşılaşma ATV kanalından canlı olarak şifresiz yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER
Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper, Sow, Lens, Fernandao

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