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Fener ve G.Saray istedi, Beşiktaş kaptı!

Fener ve G.Saray istedi, Beşiktaş kaptı!.13647
  • Giriş : 31.01.2018 / 08:21:00

Dev kulüplerin peşinden koştuğu Sakıb Aytaç'ı Beşiktaş kaptı.

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Büyüyen Beşik

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği oyucuyla Beşiktaş anlaştı. Antalyaspor'da forma giyen Sakıb Aytaç Beşiktaş'a geliyor.   

Beşiktaş ara transfer döneminde bir futbolcu ile daha söz kesti. Kartal'ın, 26 yaşındaki sol bek Sakıb Aytaç ile önümüzdeki sezon için anlaştığı kaydedildi. Siyah-beyazlılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Aytaç için bonservis bedeli ödemeyecek. Birçok takım tarafından takip edilen Sakıb Aytaç'ın gelişiyle Beşiktaş'ta Adriano ve Caner Erkin'den sonra 3. sol bek olacak.

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