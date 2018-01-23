Fener, Volkan Demirel'in yerine birini arıyor
Yıllardır Fenerbahçe'nin kalesini koruyan usta kaleci Volkan Demirel ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Volkan Demirel yerine takıma yeni bir kalecinin arandığı öğrenildi.
Aynı Volkan gibi kaleyi 10 yıl birine emanet etmek isteyen yönetim, Altınordu'nun iki kalecisi Berke Özer ve Erce Kardeşler için zemin yoklayacak. Yönetim, ayrıca Bucaspor'un genç eldiveni Hüseyin Koç'u da listesine aldı.
GÜNEŞ
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