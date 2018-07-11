Fener yeni sezona hazırlıklık için İsviçre'ye gitti
Önümüzdeki sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, çalışmalarına İsviçre'nin Lozan kentinde devam ediyor.
Lozan kentinde konakladıkları otelin yakınlarındaki bir spor tesisinde, teknik direktör Phillip Cocu gözetiminde başlayan çalışmanın ilk yarım saati basına açık yapıldı. Teknik direktör Cocu, idman öncesi öğrencilerini bir araya topladı ve antrenmanda neler yapmaları gerektiğini anlattı. Isınma hareketleri ile başlayan idman kondisyona yönelik çalışmalar ile devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi.
İstanbul'da bırakılan ve sol el tarak kemiğinde kırık bulunan Soldado ile ağrıları bulunan Eljif Elmas idmanda yer almadı. Eljif Elmas'ın akşam yapılacak idmana katılacağı bildirildi.
Öte yandan Volkan Demirel takımla birlikte ilk kez çalışmalara katıldı.
COCU KENDİ FELSEFESİNİ EZBERLETİYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, kendi felsefesini oyunculara ezberletiyor. İdman öncesinde ve sırasında sürekli oyuncularını uyaran Cocu, çalışmayı sürekli durdurarak kendi oyun felsefesi üzerine bilgiler verdi.
BARIŞ VE BERKE AKŞAM KATILACAK
Fenerbahçe'nin Altınordu'dan anlaşma sağladığı Barış Alıcı ve Berke Özer, bugün kampa katılacak. 2 oyuncu akşam saatlerinde yapılacak idmanla sarı-lacivertli ekiple birlikte ilk idmanlarına çıkmış olacak.
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Karar verildi! Galatasaray Adası yıkılıyor!
Galatasaray Adası'nda bu sabah itibariyle ikinci yıkım başladı.
Galatasaray'dan ayrılan Yasin Öztekin'e talip
Galatasaray ile yollarını ayıran golcü oyuncu Yasin Öztekin'e talip çıktı.
Fenerbahçe'den açıklama geldi! Ayrıldı!
Fenerbahçe Kulübü'nden Jason Thompson ile ilgili açıklama geldi.
Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bırakıyor
Deneyimli oyuncu Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bırakıyor.
Fenerbahçe'de Comolli'den Ozan'a uyarı
Fenerbahçe'de teknik adam Comolli'den Ozan Tufan'a ilk uyarı geldi.
Fikstür çekimi yapıldı! İşte derbi tarihleri
Spor Toto Lefter 1. haftada Fenerbahçe evinde Bursaspor ile karşı karşıya gelecek