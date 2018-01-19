Fenerabahçe'de Van Persie dönemi bitti
Bir süredir takımda istenmeyen adam ilan edilen Robin Van Persie, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı ve oyuncunun sözleşmesi feshedildi.
Hollandalı yıldız ile sarı lacivertlilerin yolları 1.8 milyon Euro karşılığında ayrıldı.
RVP'nin Feyenoord'a imza atması bekleniyor.
HÜRRİYET
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