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Fenerbahçe, 15'lik oyuncu için harekete geçti

Fenerbahçe, 15'lik oyuncu için harekete geçti.22837
  • Giriş : 30.07.2018 / 09:36:00

Fenerbahçe, 15'lik oyuncu Faruk Beyaz'ı yetiştirmek istiyor.

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Sepet Beşik

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özellikle ilgilendiği 15 yaşındaki genç oyuncu Faruk Beyaz için Tottenham ailesi ile görüşülecek.

Tottenham, Real Madrid ve Arsenal genç yıldız adayının peşinde. Özellikle Tottenham'ın Beyaz ailesiyle görüşerek güçlü bir teklif yaptığı öğrenildi.

Ömer Faruk Beyaz'ın babasının Ada'dan kendilerine önerilen bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.

Ancak Ali Koç, İngilizler'den gelen baştan çıkarıcı tekliflerin üzerinde yeni bir öneriyi Beyaz ailesine sunarak 15 yaşındaki futbolcuyu sarı- lacivertli kulüpte tutmaya çalışacak. Ömer Faruk Beyaz, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor. 

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