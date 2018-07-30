Fenerbahçe, 15'lik oyuncu için harekete geçti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özellikle ilgilendiği 15 yaşındaki genç oyuncu Faruk Beyaz için Tottenham ailesi ile görüşülecek.
Tottenham, Real Madrid ve Arsenal genç yıldız adayının peşinde. Özellikle Tottenham'ın Beyaz ailesiyle görüşerek güçlü bir teklif yaptığı öğrenildi.
Ömer Faruk Beyaz'ın babasının Ada'dan kendilerine önerilen bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.
Ancak Ali Koç, İngilizler'den gelen baştan çıkarıcı tekliflerin üzerinde yeni bir öneriyi Beyaz ailesine sunarak 15 yaşındaki futbolcuyu sarı- lacivertli kulüpte tutmaya çalışacak. Ömer Faruk Beyaz, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor.
FOTOMAÇ
DİĞER HABERLER
Galatasaray, Muslera'nın yedeğini buldu
Galatasaray, deeyimli file bekçisi Muslera'nın yedeğini buldu.
Fikret Orman'dan Pepe için açıklama geldi
Fikret Orman'dan deneyimli futbolcu Pepe için açıklama geldi.
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim kolları sıvadı
Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim kolları sıvadı.
Beşiktaşlı oyuncu Pepe kapış kapış
Beşiktaşlı oyuncu Pepe'ye dev kulüplerden teklifler gelmeye başladı.
Muslera açıkladı: Git derlerse giderim!
Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Muslera, kariyerine dair açıklama yaptı.
Fikret Orman açıkladı! O isim geri dönecek mi?
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Olcay Şahan ile ilgili açıklama yaptı.