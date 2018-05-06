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Fenerbahçe 3 puana 90. dakikada uzandı

Fenerbahçe 3 puana 90. dakikada uzandı.22146
  • Giriş : 06.05.2018 / 18:03:00
  • Güncelleme : 06.05.2018 / 18:05:09

Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 önde tamamlamayı başardı.

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Sepet Beşik

Fenerbahçe, kendi evinde oynadığı mücadelede önce 1-0 geriye düşse de 2 dakika sonra beraberliği yakaladı ve 90. dakikada 3 puanı getiren golü kaydetti.

Fenerbahçe, 90. dakikada gelen golle Bursaspor'u 2-1 yendi, Süper Lig'de zirve yarışına devam etti.

Maça etkili başlayan taraf Fenerbahçe olurken ilk yarıya kalecilerin performansı damga vurdu. Önce Bursaspor kalecisi Harun, ardından Fenerbahçe file bekçisi Volkan, kalelerinden ileriye çıkarak mutlak birer gole izin vermediler. Golsüz eşitlikle geçilen ilk yarının ardından 2. yarıda goller arka arkaya geldi.

Önce 69. dakikada inanılmaz bir vuruş çıkaran Furkan Soyalp, Bursaspor'u 1-0 öne geçirdi. Ancak konuk ekibin gol sevinci sadece 2 dakika sürdü ve 71. dakikada Sow'un kendi kalesine attığı golle skora yeniden denge geldi.

Bu arada 83. dakikada Titi'nin direkt kırmızı görmesiyle 10 kişi kalan Bursaspor'da, yedek kulübesinden sert tartışmalar yükselince, teknik direktör Mustafa Er'le birlikte yedek Kubilay Kanatsızkuş da tribünlere gönderildi.

Kalan dakikalarda vitesi iyice yükselten Fenerbahçe, aradığı galibiyet golünü 90. dakikada Fernandao ile buldu ve Fenerbahçe, bu golle Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla 66 puana yükselen Fenerbahçe zirve yarışını sürdürdü. Bursaspor ise 39 puanda kaldı.

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