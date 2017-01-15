Fenerbahçe, Adanaspor'la berabere kaldı
Fenerbahçe'de, kendi evinde Adanaspor ile karşılaştı. Sarı lacivertliler, büyük yara aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, iki kez yenik duruma düştüğü maçta Adanaspor'la 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin gollerini Mehmet Topal ve Fernandao (pen) attı. Adanaspor kalecisi Charles Itandje son bölümde yaptığı kurtarışlarla maçın yıldızı oldu.
Gol düellosu şeklinde geçen maçta Fenerbahçe sahasında, ligin son sırasındaki Adanaspor'la 2-2 berabere kaldı. Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanan ve hakem Serkan Çınar'ın yönettiği maçta Adanaspor kaçtı Fenerbahçe yakaladı. Adanaspor'un Fransız kalecisi Charles Itandje yaptığı kurtarışlarla Fenerbahçe'nin galibiyetinin karşısında duran isim oldu.
F.BAHÇE KADIKÖY'DE 4 MAÇ SONRA KALESİNDE GOL GÖRDÜ
Adanaspor, 23. dakikada Magaye Gueye ile 1-0 öne geçti. Bu golle, Fenerbahçe'nin sahasındaki 4 haftalık gol yememe serisi de sona erdi. Aatif Chahechouhe'nin kaptırdığı topta hızlı atağa çıkan Adanaspor'da Foguinho'nun ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Gueye, Volkan Demirel'den sıyrılıp boş kaleye topu yuvarladı: 1-0.
BERABERLİK GOLÜ MEHMET TOPAL'DAN
Fenerbahçe bu gole 40'da Mehmet Topal'la yanıt verdi. Lens'in ceza sahasına ortasını Adanaspor savunması uzaklaştıramadı. Oluşan karambolde son dokunuşu yapan Mehmet Topal yaparak skora denge getiren golü attı.
ADANSPOR DEVREYE ÖNDE GİRDİ
Adanaspor'un Brezilyalı forveti Roni, 45'inci dakikada takımını yeniden öne geçirdi. Skrtel ile girdiği ikili mücadele sonrası topu önünde bulan Gueye pasını Roni Gleison'un önüne bıraktı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Roni, yaptığı plase vuruşta kaleci Volkan Demirel'in müdahalesi yetersiz kaldı ve Adanaspor soyunma odasına 2-1 önde girdi.
AATİF CHAHECHOUHE ISLIKLANDI
Fenerbahçe tribünleri, ilk golde hatası olan Aatif Chahechouhe'yi oyundan çıkarken protesto etti. 64. dakikada yerini Salih Uçan'a bırakan Faslı golcüye tribünlerden ıslıklar yükseldi. Aatif Chahechouhe tepkilere alkışla cevap verdi.
FERNANDAO AFFETMEDİ
Beraberlik için son bölümde baskısını arttıran sarı-lacivertliler aradığı golü penaltıdan buldu. 78'de Skrtel'in vuruşunda top Vladimir Koman'ın koluna çarpınca hakem Serkan Çınar beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Fernandao skoru 2-2'ye getiren golü attı.
DİĞER HABERLER
Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni 3 farkla yeni
Kasımpaşa, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Bol gollü mücadelede Gençlerbirliği hiç gol atama
Gregory van der Wiel, Portekiz'e gidiyor
Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Gregory van der Wiel, Portekiz'in dev kulübüne transfer oluyor.
Galatasaray, Brezilyalı stoperi transfer etti
Sarı kırmızılılar Brezilyalı stoperin transferini "isim vermeden" açıkladı.
Galatasaray deplasmandan 3 puanla dönüyor
Galatarasaray, Süper Lig'de Konyaspor ile karşı karşıya geldi.