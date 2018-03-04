Fenerbahçe şokta! 3-2 yenildiler!
Fenerbahçe'de bütün hesaplar 3 puan üzerine yapılmıştı. Zirve yarışından kopmak istemeyen sarı lacivertliler bu mücadeleden 3 puan çıkarmak zorundaydı ancak olmadı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de hiç beklemediği bir yenilgi aldı. Sarı lacivertliler, Akhisar'a sahasında 3-2 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.
Aykut Kocaman, Teleset Mobilya Akhisarspor'la oynadıkları maçın ilk 11'inde hafta içi Beşiktaş'la Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları derbi maça göre takımında 6 değişikliğe gitti. Beşiktaş derbisinde ilk 11'de oynayan ve kırmızı kart gören Volkan Demirel ile Alper Potuk kadroda yer almazken, Şener Özbayraklı, Aatıf Chahechouhe, Mehmet Ekici ve Roberto Soldado yedek kulübesinde oturdu. Bu isimlerin yerine Carlos Kameni, Mauricio Isla, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Giuliano ve Jose Fernandao ilk 11'de sahaya çıktı.
Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ise bu maçta cezası nedeniyle kulübede yer alamadı. Cezalı Okan Buruk'un yerine Teleset Mobilya Akhisarspor'un başında sahaya yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu çıktı.
Yoğun yağış altında başlayan maçın ilk bölümleri beklendiği gibi geçti. Fenerbahçe'yi geride karşılayarak başlayan konuk takım hızlı çıkışlarla gol bulmaya çalıştı. Gol için bastıran Fenerbahçe beklenmedik biçimde 14. dakikada yenik duruma düştü. Sol kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Serginho, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. Golden sonra Fenerbahçe beraberlik için baskısını artırdı ancak golü bulan yine konuk Akhisar oldu. 35. dakikada sol kanatta aldığı topla ceza sahasına girerek son çizgiye inen Muğdat Çelik, topu penaltı noktası civarında uygun durumda bulunan Seleznov'a çıkardı. Ukraynalı oyuncunun bekletmeden vuruşunda top 2. kez ağlara gitti. Ukraynalı futbolcu böylece Akhisar formasıyla ligdeki 6. golüne imza atmış oldu.
Fenerbahçe ilk yarıdaki en büyük tehlikesini 38. dakikada geliştirdi. Giuliano ile verkaça giren Hasan Ali Kaldırım, ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hasan Ali'nin vuruşunda meşin yuvarlak Lukac'tan döndü. Pozisyonun devamında Teleset Mobilya Akhisarspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
2. yarıya Fenerbahçe etkili başladı ve golü 56. dakikada buldu. Valbuena'nın ortasında Dirar indirdi, Giuliano kafayla yakın mesafeden bu sezonki 11. golüne imza atarak farkı bire indirdi. Ancak sarı lacivertlilerin bu sevinci uzun sürmedi. 59. dakikada Eray'ın Hasan Ali'den sıyrıldıktan sonra yaptığı ortada Larsson geriden gelerek iyi yükseldi ve farkı tekrar ikiye çıkaran isim oldu.
68. dakikada Fenerbahçe yine farkı bire indirdi. Mehmet Topal'la başlayan atakta hasan Ali'nin pasında Aatıf ceza sahası dışından yaptığı güzel bir vuruşla sakoru 2-3'e getirdi.
Mücadele de bu skorla 3-2 sonra erdi. Bu sezon 2 kez kaybeden Fenerbahçe, 44 puanda kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı.
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