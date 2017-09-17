Fenerbahçe Alanya'da çıkış yapma peşinde!
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam etmek isteyen Sarı Lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 3 puanı kovalıyor.
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A.ALANYASPOR: 1
FENERBAHÇE: 3
Yeni transfer Janssen'in ilk 11'de maça başladığı Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçında Mete Kalkavan düdük çalıyor.
Fenerbahçe için kritik öneme sahip mücadelede kaleyi ise Kameni koruyor.
İLK 11'LER
A.ALANYASPOR: Haydar, Berkan, Birol, Efecan, Etame, Emre Akbaba, Tzavellas, Junior Fernandes, Taha, Gassama, Vagner Love
FENERBAHÇE: Kameni, Hasan Ali, Neustadter, Neto, Isla, Ozan, Josef, Valbuena, Giuliano, Dirar, Janssen
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