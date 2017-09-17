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Fenerbahçe Alanya'da çıkış yapma peşinde!

Fenerbahçe Alanya'da çıkış yapma peşinde!.24085
  • Giriş : 17.09.2017 / 20:00:00
  • Güncelleme : 17.09.2017 / 21:24:10

Lige kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkıyor.

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Sepet Beşik

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam etmek isteyen Sarı Lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 3 puanı kovalıyor.

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A.ALANYASPOR: 1

FENERBAHÇE: 3

Yeni transfer Janssen'in ilk 11'de maça başladığı Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçında Mete Kalkavan düdük çalıyor.

Fenerbahçe için kritik öneme sahip mücadelede kaleyi ise Kameni koruyor.

İLK 11'LER

A.ALANYASPOR: Haydar, Berkan, Birol, Efecan, Etame, Emre Akbaba, Tzavellas, Junior Fernandes, Taha, Gassama, Vagner Love

FENERBAHÇE: Kameni, Hasan Ali, Neustadter, Neto, Isla, Ozan, Josef, Valbuena, Giuliano, Dirar, Janssen

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