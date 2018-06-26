Fenerbahçe, Alman oyuncu Meyer'in peşinde
Yeni başkan Ali Koç ile gücüne güç katan Fenerbahçe, Shalke ile sözlşemesi sona eren Max Meyer'i takıma katmak istiyor.
UEFA ile yapılan Finansal Fair Play görüşmelerinden yola çıkan Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Damien Comolli ile beraber kulübün bütçesini riske etmeyecek isimlere yöneliyor. Orta saha transferinde son olarak Schalke ile sözleşmesi biten Max Meyer ismi öne çıktı. Alman kulübüyle sözleşme uzatmak istemeyen ve ayrılma kararı alan 22 yaşındaki yetenekli oyuncu, Avrupa’da kulüp arıyor.
Bonservisi elinde olan Max Meyer’in imza parası istediği aktarıldı. Transfer piyasasında imza parası ve bonuslarla birlikte yıllık 5.5 milyon euroyu zorlayan genç yıldız son olarak Milan’la görüşmüştü. Ancak Milan’ın UEFA Finansal Fair Play gereği sıkıntılar yaşaması nedeniyle transfer zora girdi. Fenerbahçe’nin de ilgilendiği Meyer ile ilgili tek sıkıntının talep edeceği yüksek maaş olduğu vurgulandı. Meyer’in Schalke’den ayrılmak istemesindeki en büyük nedenin de maaş konusundaki anlaşmazlık olduğu dile getirildi.
Max Meyer geride kalan sezon Schalke formasıyla 25 resmi maça çıktı. 1,73 boyundaki Alman futbolcu 1 gol, 1 asistle sezonu kapattı.
MİLLİYET
DİĞER HABERLER
G.Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik!
Galatasaray Kulübü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sundu.
Brezilyalı Bobo, Süper Lig takımına geliyor
Beşiktaş'ta da forma giyen Brezilyalı Bobo, Süper Lig takımına geliyor.
Volkan'ın yerine geliyor! 1. kaleci ile imza!
Deneyimli kaleci Volkan Demirel'in yerine gelecek isim belli oldu.
Çin'den Beşiktaşlı Negredo'ya 7 milyon euro
Çin ekibinden, Beşiktaşlı Negredo'ya 7 milyon euro teklif edildi.
Eski başkan Aziz Yıldırım, Sudan'a gidiyor
Fenerbahçe eski başkan Aziz Yıldırım, Sudan'a gitmeye hazırlanıyor.
Fenerli oyuncu 27 yaşında hayatını kaybetti
Eski Fenerbahçeli oyuncu Gazmend Sinani, 27 yaşında hayatını kaybetti.