Fenerbahçe, Amedspor'u rahat geçti: 3-0
Maça hızlı başlaya sarı-lacivertliler 8. dakikada Salih Uçan ile öne geçti.
36. dakikada Salih Uçan'ın güzel asistinde Van Persie farkı ikiye çıkardı.
44.dakikada sahne yine Robin Van Persie çıktı, Panenka penaltısıyla farkı 3'e çıkarttı.
İlk yarı Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile geçildi.
İkinci yarıda karşılıklı ataklar olsada başka gol olmadı ve sarı-lacivertliler mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 11' yükseltti ve grubu 2. sırada tamamlayarak Beşiktaş'ın rakibi oldu.
Amed Sportif ise grubu 2 puanla son sırada tamamladı.
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