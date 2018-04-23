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Fenerbahçe, Antalyaspor'u farklı geçti: 4-1

Fenerbahçe, Antalyaspor'u farklı geçti: 4-1.28637
  • Giriş : 23.04.2018 / 21:59:00

Fenerbahçe, Kadıköy'de misafir ettiği rakibine 4 gol atarak net bir skor elde etti.

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Fenerbahçe, haftanın son mücadelesinde Antalyaspor'u 3 farkla geçerek hanesine 3 puan yazdırdı.

Spor Toto Süper Lig'de haftanın son maçında Fenerbahçe, Antalyaspor'u 4-1 yendi  ve üstüste 4. galibiyeti alarak şampiyonluk yarışına devam dedi.

Son 3 maçını kazanan Fenerbahçe'de Aykut Kocaman, Antalyaspor karşısına da kazanan 11'i bozmadan çıktı. Maça taraftarının desteğiyle başlayan sarı lacivertliler, ilk şutunda da golü buldu. 14. dakikada sağ kanattan Şener Özbayraklı'nın ceza sahasına yaptığı ortada top savunmadan sekti ve yükseklik kazandı. Penaltı noktasının gerisinde gelişine vuran Aaatıf nefis bir golle takımını öne geçirdi. Aatıf böylece son 3 maçını da boş geçmemiş oldu.
Antalyaspor golün şokunu atlatamadan fark ikiye çıktı. 20. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Giuliano, savunmanın arkasına sarkan Soldado'ya pasını attı. Soldado, kaleci Boffin'i geçtikten sonra topu ağlara gönderdi. Son haftaların golcü ismi böylece üstüte son 4 haftadaki 4. golüne imza attı.

Oyunu çok rahat bir iekilde götüren Fenerbahçe'de yine bireysel hata faktörü ortaya çıktı. 36. dakikada Skrtel'in uzaklaştırmak istediği top Maicon'a çarpıp, Doukara'nın önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahasından sert şutunda, top ağlarla gitti ve fark bire indi.

62. dakikada sarı lacivertliler yine farkı ikiye çıkaran golü buldu. Orta sahada topu kapan Giuliano, Dirar'ı gördü. Başarılı futbolcu da ceza sahasına kadar sürdüğü topta 8. asisitini yine Giuliano'ya yaptı. Brezilyalı yıldız 14. golüyla takımını tekrar rahatlatan isim oldu.

Son dakikada Valbueana ile bir gol daha bulan ve maçı 4-1 kazanan Fenerbahçe, üstüste 4. galibiyetie aldı ve puanını 60'a çıkararak zirvedeki takımları takibini sürdürdü. Antalyaspor ise 35 puanda kaldı. 

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