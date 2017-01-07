Fenerbahçe Avrupa'da dolu dizgin: 86-79
Euroleague’in 16. hafta maçında Fenerbahçe, İtalyan temsilcisi Emporio Armani Milan’ı 86-79 mağlup etti.
Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da oynanan maçta Fenerbahçe, Emporio Armani Milan karşısında Luigi Datome, Ekpe Udoh, Nikola Kalinic, Bogdan Bogdanovic ve Ali Muhammed beşiyle parkeye çıktı. İlk 2 dakikalık bölümde her iki takım da karşılıklı hücumlardan eli boş dönerken, karşılaşmanın ilk basketi Nikola Kalinic’ten geldi (2-0). Çeyreğin ilk 5 dakikası Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle geçilirken (9-7), konuk ekip bu bölümde Kalnietis’in basketleriyle maça ortak olmaya çalıştı. Son 1:30’luk bölüme 16-16 eşitlikle girilirken, Emporio Armani Milan Simon ve Kalnietis basketleriyle periyodu 18-19 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe James Nunnally’nin 6-0’lık serisiyle başlayan Fenerbahçe, ilk 2 dakikayı 24-21 öne geçti. Konuk ekip ise Ricky Hickman’ın basketleriyle maça ortak oldu (24-24). Çeyrekte son 5 dakikanın içine önde giren taraf 30-32’lik skorla Emporio Armani Milan olurken, sonrasındaysa James Nunnally ve Kostas Sloukas’ın basketleriyle Sarı-lacivertli takım 35-32 öne geçti. Fenerbahçe, son 1 dakikanın içine girilirken farkı 7 sayıya çıkarırken (41-34), konuk ekip Kalnietis’in basketleriyle farkı 1 sayıya kadar indirdi (41-40). Soyunma odasına ise 41-40’lık skorla önde giden taraf ev sahibi ekip oldu. Çeyreğin ilk 2 dakikası karşılıklı basketlerle geçilirken de, TV molasına 44-50’lik üstünlükle giden taraf konuk takım oldu. Son 3 dakikanın içine girilirken Datome ve Ali Muhammed’in basketleriyle skora denge getiren (56-56) Fenerbahçe, final periyoduna 63-58 önde girdi.
Final periyodunda son 5 dakikalık bölüme 76-71 Fenerbahçe üstünlüğüyle girildi. Geriye kalan bölümde konuk ekip Mclean ve Simon’un basketleriyle maça tutunmaya çalışsa da, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, rakibini 86-79 mağlup etti. Fenerbahçe bu sonuçla 10. galibiyetine ulaştı.
Fenerbahçe 86 -79 EA7 Olimpia Milano
Salon: Ülker Sports Arena
Hakemler: Christos Christodoulou xx, Matej Boltauzer xx, Carlos Cortes xx
Fenerbahçe: James Nunnally xx 19, Bobby Dixon xx 11, Nikola Kalinic x 10, Ekpe Udoh xx 18, Luigi Datome xx 17, Kostas Sloukas x 8, Jan Vesely x 2, Bogdan Bogdanovic x, Ahmet Düverioğlu x 1, Pero Antic x
Başantrenör: Zeljko Obradovic
EA7 Olimpia Milano: Mantas Kalnietis xxx 20, Milan Macvan x 6, Miroslav Raduljica xx 12, Zoran Dragic x 3, Abass Awudu x, Krunoslav Simon xx 5, Ricky Hickman xxx 15, Jamel McLean xx 12, Simone Fontecchio xx 4, Andrea Cinciarini x 2
Başantrenör: Jasmin Repesa
1. Periyot: 18-19 (EA7 Olimpia Milano lehine)
Devre: 41-40 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 63-58 (Fenerbahçe lehine)
5 faulle çıkan: Krunoslav Simon (EA7 Olimpia Milano)
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