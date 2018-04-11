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Fenerbahçe, Bamba için harekete geçti

Fenerbahçe, Bamba için harekete geçti.18435
  • Giriş : 11.04.2018 / 17:19:00

Fenerbahçe kulübü, golcü oyuncu Bamba için harekete geçti.

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Sepet Beşik

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'de Fransız ekibi St. Etienne'de forma giyen Bamba'nın peşinde.

Transfer listesine aldığı isimleri A, B, C, D ve E kategorisi olarak sınıflandıran ve her kategoriye 5 ile 8 arasında aday yazan Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Aykut Kocaman A listesinin ilk sırasına koyduğu bu futbolcunun Fransız ekibi St. Etienne'de forma giyen Jonathan Bamba olduğu öğrenildi.

Takvim'in haberine göre; Sarı-lacivertli hocanın, ilk kez TV'den izlediği 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusuna hayran kaldığı, ardından yardımcılarını Fransa'ya gönderip genç futbolcu hakkında rapor tutturduğu bildirildi.

Kocaman'ın, oyuncu hakkındaki görüşlerin de olumlu olması üzerine yönetimle konuyu görüştüğü ve sezon sonu sürpriz bir transfer girişimi yapılabileceği gelen haberler arasında. St. Etienne'in altyapısında yetişen ve aslen Fildişili olan Fransız uyruklu Bamba her iki kanatta da görev yapabiliyor. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 1.75 boyundaki futbolcunun piyasa değeri ise 6 milyon euro civarında. Gelecek sezonun kadrosunu şimdiden kafasında kurmaya başlayan Aykut Kocaman, sağ bekte oynatmayı planladığı Nabil Dirar'ın yerine Jonathan Bamba'yı monte etmeyi düşünüyor.

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