Fenerbahçe, Barcelona modelini uygulayacak
Fenerbahçe, teknik anlamda Futbol anlayışını tamamen değiştiriyor. Artık takımda Barcelona tekniği uygulanacak.
Merakla beklenen "Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak" sorusunun cevabı büyük oranda belli olurken, Sarı-Lacivertli kulübün Futbol anlayışında da köklü bir değişiklik olacak. Fenerbahçe Phillip Cocu'nun takımın başına geçmesiyle Hollanda ve Barcelona'nın total Futbol sistemine geçiş yapacak.
KÖKLÜ DEĞİŞİM YAŞANACAK
4-3-3 dizilişi, ayağa pas, oyunun ve topun kontrolünü sürekle elinde tutma ve hücumu düşenen ekol, Fenerbahçe'nin tüm alt yapı takımlarında da uygulanacak. Bu sezonun transferleri de bu yapıya uygun olacak.
COCU'NUN GELİŞİ ÖNE ALINDI
Phillıp Cocu'nun menajeri Rob Jansen'in cuma akşamı İstanbul'a gelmesinin ardından, Cocu'nun da 1 hafta içinde gelmesi bekleniyordu. Ancak Cocu'nun gelişinin öne alındığı öğrenildi.
HEMEN HAREKETE GEÇİLECEK
Fenerbahçe yönetiminin de teknik direktör Cocu için bugün resmi bir açıklamada bulunabileceği de gelen haberler arasında. Ali Koç ve ekibi yeni hocanın bir an önce belli olup, tranfser için harekete geçilmesini istiyor.
HOLLANDA LİGİ'NE AMBARGO KOYDU
Son 4 sezonda PSV Eindhoven ile 3 şampiyonluk yaşayan Phillip Cocu, Fenerbahçe ile birlikte teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açacak. Geçiş dönemini en az sıkıntıyla atlatmak için de en doğru takviyelerin yapılması gerekiyor.
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