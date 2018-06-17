Facebook Twitter Rss

Fenerbahçe, Barcelona modelini uygulayacak

Fenerbahçe, Barcelona modelini uygulayacak.28637
  • Giriş : 17.06.2018 / 10:02:00

Fenerbahçe, yeni sezonda Barcelona modelini uygulamaya karar verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Fenerbahçe, teknik anlamda Futbol anlayışını tamamen değiştiriyor. Artık takımda Barcelona tekniği uygulanacak.

Merakla beklenen "Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak" sorusunun cevabı büyük oranda belli olurken, Sarı-Lacivertli kulübün Futbol anlayışında da köklü bir değişiklik olacak. Fenerbahçe Phillip Cocu'nun takımın başına geçmesiyle Hollanda ve Barcelona'nın total Futbol sistemine geçiş yapacak.

​KÖKLÜ DEĞİŞİM YAŞANACAK

4-3-3 dizilişi, ayağa pas, oyunun ve topun kontrolünü sürekle elinde tutma ve hücumu düşenen ekol, Fenerbahçe'nin tüm alt yapı takımlarında da uygulanacak. Bu sezonun transferleri de bu yapıya uygun olacak.

​COCU'NUN GELİŞİ ÖNE ALINDI

Phillıp Cocu'nun menajeri Rob Jansen'in cuma akşamı İstanbul'a gelmesinin ardından, Cocu'nun da 1 hafta içinde gelmesi bekleniyordu. Ancak Cocu'nun gelişinin öne alındığı öğrenildi.

​HEMEN HAREKETE GEÇİLECEK

Fenerbahçe yönetiminin de teknik direktör Cocu için bugün resmi bir açıklamada bulunabileceği de gelen haberler arasında. Ali Koç ve ekibi yeni hocanın bir an önce belli olup, tranfser için harekete geçilmesini istiyor.

HOLLANDA LİGİ'NE AMBARGO KOYDU

Son 4 sezonda PSV Eindhoven ile 3 şampiyonluk yaşayan Phillip Cocu, Fenerbahçe ile birlikte teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açacak. Geçiş dönemini en az sıkıntıyla atlatmak için de en doğru takviyelerin yapılması gerekiyor.

FOTOMAÇ

Hulusi Akar'dan 'Babalar Günü' mesajı

Türkiye yağmur altında!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Cristiano Ronaldo bu hareketi neden yapıyor?

Cristiano Ronaldo bu hareketi neden yapıyor?

Cristiano Ronaldo, gollerinden sonra yaptığı sakal hareketi ile kime, ne mesaj vermek istiyor?

Fenerbahçe'nin bayramlaşmasından skandal!

Fenerbahçe'nin bayramlaşmasından skandal!

Fenerbahçe'nin bayramlaşma törenin yanlışlıkla Galatasaray marşı çalındı.

 

Fransa, Avustralya'yı 'teknoloji' ile mağlup etti!

Fransa, Avustralya'yı 'teknoloji' ile mağlup etti!

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı.

Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu!

Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu!

47 yaşındaki teknik adam, büyük bir son dakika sürprizi çıkmazsa Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör

 

İran 90+5'te attı, Çakır tarihe geçti!

İran 90+5'te attı, Çakır tarihe geçti!

2018 Dünya Kupası B grubu açılış maçında Fas ile İran karşı karşıya geldi.

Portekizli futbolcu Ronaldo'ya büyük ceza!

Portekizli futbolcu Ronaldo'ya büyük ceza!

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, hapis cezasına çarptırıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya