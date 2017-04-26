Fenerbahçe, Başakşehir ile karşı karşıya
Fenerbahçe ve Başakşehir, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşılaşıyor.
- CANLI SKOR -
BAŞAKŞEHİR: 2
FENERBAHÇE: 1
Fenerbahçe için kötü geçen sezonda, son haftalarda işler biraz da olsa rayına girdi. Karabük ve Akhisar galibiyetlerinin ardından derbide Galatasaray’ı da deplasmanda yenen Sarı- Lacivertliler, iyi bir hava yakaladı. Başakşehir’in peş peşe kayıplarıyla Advocaat’ın öğrencileri Şampiyonlar Ligi için yeniden iddialı konuma geldi. Devler Ligi bileti için yarışan iki ekip, Türkiye Kupası’nda da final bileti almak için kozlarını paylaşacak. Türkiye Kupası’na kazanmak, Fenerbahçe için olmazsa olmaz. Kupaya büyük önem veren Sarı-Lacivertliler, bu akşam deplasmanda oynayacağı ilk maçta iyi bir skor alıp, rövanşa rahat çıkmak istiyor.
Başakşehir'in 11'i;
Faruk, Caiçara, Attamah, Epureanu, Eren, Mahmut, Emre, Cengiz, Visca, Mustafa Pektemek, Adebayor
Başakşehir yedekleri; Ahmet, Mossoro, Mehmet Batdal, Napoleoni, Holmen, Uğur Uçar, Alparslan
Fenerbahçe'nin 11'i;
Volkan, Şener, Skrtel, Kjaer, İsmail, Ozan, Mehmet, Josef, Lens, Aatif, Van Persie.
Fenerbahçe formda
Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın gerisinde kalan Fenerbahçe 3 maçtır kazanıyor. Sarı-lacivertliler sırasıyla Karabükspor, Akhisar ve Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı.
Türkiye Kupası'nda C Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe ardından Beşiktaş ve Kayserispor'u eleyerek yarı finale adını yazdırmıştı.
Fenerbahçe tam kadro
Sarı-Lacivertliler, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamladı. Fenerbahçeli futbolcular, antrenmanın ardından kampa girdi. Dick Avdocaat’ın ekibinde, ligde oynanan Atiker Konya maçında kolu kırıldığı için sezonu kapatan Fernandao dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. Bu durum, zorlu maç öncesi tecrübeli çalıştırıcının elini güçlendiriyor.
‘Kupanın yeri ayrı’
Dick Advocaat, dünkü antrenmandan önce oyuncularına motivsayon konuşması yaptı. Tecrübeli teknik adam, “Galatasaray maçını kazanmamız önemliydi. Ancak biliyorsunuz ki bu sezon bizim için Türkiye Kupası’nı kazanmak her şeyden önce geliyor. Deplasmandaki ilk maçtan avantajlı bir sonuç alırsak, sahamızdaki maça rahat çıkar ve final biletini cebimize koyarız” ifadelerini kullandı.
Başakşehir’de 5 eksik
Ligde oynanan Rizespor maçından sonra Başakşehirli futbolcular, bir basın mensubuna saldırıp, dövmüştü. PFDK, olaya karışan isimlerden Volkan Babacan’a 1 maç, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan’a ise 5 maç ceza verdi. Ufuk ve Yalçın kulüp tarafından da kadro dışı bırakılmıştı. Başakşehir’de ayrıca Egemen ve Bekir’in de sakatlığı bulunuyor. Abdullah Avcı’nın ekibi maça 3. kaleci Faruk ile çıkacak.
Başakşehir krizde
Rize’de önce 2 puan bırakan, ardından futbolcularının bir basın mensubuna saldırmasıyla sarsılan Başakşehir’de moraller alt üst. Turuncu-Lacivertliler için bu akşam alınacak iyi bir skor sadece rövanş için avantaj sağlamayacak, aynı zamanda son dönemde dibe inen moralleri de biraz olsun yerine getirecek. Yarı finalde iki ekibin diğer randevusu, 17 Mayıs Çarşamba günü Kadıköy’de olacak.
Başakşehir istikrarsız gidiyor
Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren ve Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde 2. sırada bulunan Başakşehir son haftalarda kaybettiği puanlar nedeniyle Fenerbahçe'yi de 2.lik yarışına ortak etti.
Türkiye Kupası macerasına F Grubunda başlayan Başakşehir grubunu lider tamamlamıştı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri daha sonra Galatasaray ve Akhisar'ı egale ederek yarı finale yükseldi.
FANATİK
DİĞER HABERLER
Aziz Yıldırım, yabancı teknik adam istemiyor
Aziz Yıldırım, yabancı teknik direktör istemediğini bildirdi.
Ünlü futbolcuya 18 ay men cezası verildi
Ünlü futbolcu Joey Barton, 18 ay futboldan men cezası verildi.
Fenerbahçe üst üste 3. kez Final Four'da!
Ülker Sports Arena'da Panathinaikos'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek Final Four'a yüks
Başakşehirli futbolcuların cezası belli oldu
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Başakşehirli futbolcuların cezasını açıkladı.
G.Saraylı Bruma, imza atmamak için kaçıyor!
Ünlü futbolcu Bruma, imza atmamak için Galatasaray'dan kaçıyor.