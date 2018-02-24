Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım açıkladı
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Konya Fenerbahçeliler Derneği ziyaretinde 'Hedef 1 milyon üye' projesi hakkında açıklama yaptı.
Projenin birkaç senede sonuca ulaşılabilecek bir hedef olmadığını ifade eden Yıldırım, "Maçların da bu sene daha çekişmeli geçmesi durumunda insanlar katkı sağlayacaktır. Bu proje hayata geçirildiği zaman Fenerbahçe'nin maddi yönden hiç kimseye ihtiyacı kalmayacaktır." dedi.
Konuşmanın ardından program basına kapalı tamamlandı.
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