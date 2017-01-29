Fenerbahçe, beklediği haberleri alamadı!
Fenerbahçe, Brezilya'dan da "ret" cevabı aldı. Şimdi sarı lacivertli ekibin elinde bir tek Mehmet Ekici transferi kaldı.
Corinthians’ı ikna edemeyen yönetim, son görüşmeden de sonuç alamadı. Mehmet Ekici konusunda bir sürpriz olmazsa Kanarya, transferi kapatacak.
Mehmet Ekici transferinin yılan hikayesine dönmesi üzerine rotayı Brezilya'ya çeviren Fenerbahçe, Corinthians'tan Rodriguinho'yu listesine eklemişti. Hatta başkan Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu da sambacının transferini işaret etmişti. Ancak dün gece gelen bir haber tüm planları bozdu. 28 yaşındaki yıldızın transferiyle ilgili Globo Esporte'ye konuşan Corinthians Futbol Direktörü Adauto, Fenerbahçe'nin Rodriguinho için yaptığı teklifi reddettiklerini açıkladı.
ARAP MESSİ DE OLMADI
Fenerbahçe yönetimi, Al-Ain'de forma giyen 'Arap Messi' lakaplı Omar Abdulrahman için de nabız yokladı ama bu girişim de sonuçsuz kaldı. Transferin bitimine üç gün kala Fenerbahçe'nin elinde tek seçenek kaldı; Mehmet Ekici... Onda da ipler iyice gergin ve transfer gerçekleşmeyecek gibi duruyor. Çok büyük bir sürpriz gerçekleşmezse Fenerbahçe ara transferi kapattı.
KULÜPLER RESTLEŞTİ
Fenerbahçe, teknik direktör Dick Advocaat'ın ısrarla istediği Mehmet Ekici konusunda Trabzonspor'a en son 2 milyon euro'luk teklif sunmuştu. Bordo-mavili kulübün başkanı Muharrem Usta ise "Beşiktaş'ın teklifi daha iyi. Mehmet'i Beşiktaş'a verdim. Fenerbahçe defteri kapanmıştır. Artık polemik olsun" açıklamasını yapmıştı. Bu restleşmeler Ekici transferini iyice zora soktu.
FANATİK
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