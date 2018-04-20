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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi dış basında

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi dış basında.13919
  • Giriş : 20.04.2018 / 10:08:00

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yabancı basında geniş yer buldu.

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Sepet Beşik

Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı için karşı karşıya gelen Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşananlar dış basında yansıdı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki olaylı derbi Avrupa basınında manşetlere çıktı. BBC, Bild ve Marca gibi önemli gazeteler, Teknik Direktör Şenol Güneş'in başından yaralanmasını üst sıralardan gördü.

İngiliz Mirror Gazetesi manşetine, başından yaralanarak hastaneye kaldırılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i taşırken, ”İstanbul derbisi şiddete dönüştü” başlığını kullandı.

Gazetede ayrıca sahada yaşanan olayların ve Şenol Güneş’in yaralanma anlarının olduğu fotoğraflar servis edildi.

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