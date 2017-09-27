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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi PFDK'lık oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi PFDK'lık oldu.17626
  • Giriş : 27.09.2017 / 08:41:00

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçının yankıları devam ediyor.

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Kartların havada uçtuğu ve Beşiktaş'ın 2-1 yenildiği derbi ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu harakete geçti.

F.Bahçe ve Beşiktaş ‘takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten” Disiplin Kuruluna gönderilirken, taraftarların sebep olduğu kötü tezahüratlar için de ayrıca sevk yedi. Ayrıca tribüne gönderilen Şenol Güneş, F.Bahçeli yöneticiler Önder Fırat ile Mahmut Uslu, Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu da PDFK’ya verilen isimler oldu. Bu arada F.Bahçeli yönetici Önder Fırat’a en az 4 ay hak mahrumiyeti cezası geleceği öğrenidi. Fırat’ın hakem odasına gitmesi sebebiyle 3, akreditasyon kartı olmadan stada girmesinden dolayı da 1 ay ceza alacağı ifade edildi

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