Fenerbahçe bombayı patlattı! 5 isim açıklandı

Aziz Yıldırım ile girdiği seçim yarışından galip çıkan Ali Koç ile iyice güçlenen Fenerbahçe'de Kadın Voleybol Takımı'na 5 isim getirildi.Fenerbahçe Kulübü, Kadın Voleybol Takımı Başantrenörlüğüne Zoran Terzic'in getirildiğini duyururken, takıma yapılan 5 transferi de açıkladı.Kadın Voleybol Takımımız 1966 Belgrad doğumlu Sırp Başantrenör Zoran Terzic ile anlaşmıştır.Son olarak Dinamo Moskova Kadın Voleybol Takımının Başantrenörlüğünü yapan Zoran Terzic’e Fenerbahçe Ailesine hoş geldin diyor, başarı ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz.Zoran Terzic kimdir?Doğum tarihi: 09.07.1966Doğum Yeri: SırbistanÇalıştırdığı Takımlar: IMT Belgrad, Crevena Zvezda, Metal Galati, Perugia, Dinamo Bükreş, Omichla OMSK, Volero Zurih, CSM Targovişte, Dinamo MoskovaFenerbahçe Kulübü ayrıca, Kadın Voleybol Takımı'na yapılan Sıla Çalışan, Fatma Yıldırım, Melissa Vargas, Ana Antonijevic ve Samantha Bricio transferlerini de resmi siteden duyurdu.1 metre 85 santim boyundaki pasör, bundan böyle Fenerbahçe’nin başarısı için mücadele edecek.Yeni Sarı Melek Sıla Çalışkan’a Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Kadın Voleybol takımımızda başarılar diliyoruz.1 metre 79 santim boyundaki smaçör, bundan böyle Fenerbahçe’nin başarısı için mücadele edecek.Yeni Sarı Melek Fatma Yıldırım’a Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Kadın Voleybol takımımızda başarılar diliyoruz.1 metre 93 santim boyundaki pasör çaprazı, bundan böyle Fenerbahçe’nin başarısı için mücadele edecek.Yeni Sarı Melek Melissa Vargas’a Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Kadın Voleybol takımımızda başarılar diliyoruz.1 metre 88 santim boyundaki pasör oyuncu, bundan böyle Fenerbahçe’nin başarısı için mücadele edecek.Yeni Sarı Melek Ana Antonijevic’e Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Kadın Voleybol takımımızda başarılar diliyoruz.1 metre 88 santim boyundaki smaçör, bundan böyle Fenerbahçe’nin başarısı için mücadele edecek.Yeni Sarı Melek Samantha Bricio’ya Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Kadın Voleybol takımımızda başarılar diliyoruz.ŞAMPİY10