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Fenerbahçe'de 2 futbolcu kadro dışı kaldı

Fenerbahçe'de 2 futbolcu kadro dışı kaldı.17626
  • Giriş : 02.08.2018 / 15:54:00

Fenerbahçe'de UEFA'ya verilecek listede 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı.

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Beşik Modelleri

Fenerbahçe, UEFA'ya bu gece 24.00'e kadar listeyi bildirecek. Sarı-lacivertliler de Ferdi Kadıoğlu ve kaleci Berke Özer kadroda yer almayacak.

F.Bahçe'nin UEFA'ya vereceği listede yeni transferlerden iki oyuncu yer alacak. Fernandao'yu 3 milyon dolara satan sarı-lacivertliler, 1 milyon euro bedelle transfer ettiği Barış Alıcı ile 1.5 milyon euro'ya kiralanan Andre Ayew'i UEFA'ya bildireceği listeye yazacak.

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