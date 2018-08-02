Fenerbahçe'de 2 futbolcu kadro dışı kaldı
Fenerbahçe, UEFA'ya bu gece 24.00'e kadar listeyi bildirecek. Sarı-lacivertliler de Ferdi Kadıoğlu ve kaleci Berke Özer kadroda yer almayacak.
F.Bahçe'nin UEFA'ya vereceği listede yeni transferlerden iki oyuncu yer alacak. Fernandao'yu 3 milyon dolara satan sarı-lacivertliler, 1 milyon euro bedelle transfer ettiği Barış Alıcı ile 1.5 milyon euro'ya kiralanan Andre Ayew'i UEFA'ya bildireceği listeye yazacak.
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