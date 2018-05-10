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Fenerbahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı.17626
  • Giriş : 10.05.2018 / 17:55:00

Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı öncesi 2 isim kadro dışı bırakıldı.

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Beşik Modelleri

Fenerbahçe'de Ziraat Türkiye Kupası finali hazırlıkları devam ediyor. Fenerbahçe, Akhisarspor maçı öncesi 2 isim kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe'de Ziraat Türkiye Kupası öncesinde teknik direktör Aykut Kocaman kritik bir karar verdi. Sakatlığı düzelme evresine giren Nabil Dirar'ın yanı sıra Mehmet Ekici teknik heyetin tercihiyle kadroya alınmadı.

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