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Fenerbahçe'de 2 oyuncu derbide yok!

Fenerbahçe'de 2 oyuncu derbide yok!.19430
  • Giriş : 23.04.2017 / 09:22:00

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile karşılaşacağı derbinin kadrosu belli oluyor.

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Hollandalı futbolcu Gregory Van der Wiel ile Emenike bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yer almayacak.

Son haftalarda ilk 11’de şans bulan Hollandalı sağ bek, derbi öncesi yapılan antrenmanlarda adalesindeki sıkıntı nedeniyle takımdan ayrı çalıştı.

Van der Wiel’in büyük ihtimalle derbide forma giymeyeceği ve onun yerine sağ bekte, tıpkı Galatasaray’la bu sezon ilk yarıda oynanan maçta olduğu gibi Şener Özbayraklı’nın sahne alacağı öğrenildi.

Kolu kırılıp sezonu kapatan Fernandao da derbide yok. Aynı zamanda Fenerbahçe'de geleceği belli olmayan Emenike'nin de maç kadrosunda yer almadığı öğrenildi.

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