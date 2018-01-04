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Fenerbahçe'de 2 yıldız kadro dışı!

Fenerbahçe'de 2 yıldız kadro dışı!.11557
  • Giriş : 04.01.2018 / 11:05:00

Fenerbahçe'de Antalya kampı öncesi 2 yıldız kadro dışı bırakıldı.

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Beşik Modelleri

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, şampiyonluk yarışından kopmamak için çalışmalara başladı. Antalya kampı kadrosuna ise Ozan Tufan ile Van Persie alınmadı.

Süper Lig'de ilk yarıyı lider Medipol Başakşehir'in 3, ikinci Galatasaray'ın 2 puan gerisinde üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'de izin bitiyor. 8 günlük iznin ardından Antalya'da kamp yapacak Sarı Lacivertliler'de kamp kadrosu belli oldu.

Takımda şimdiye kadar beklentilerin uzağında kalan Robin Van Persie ile ilk yarının son maçlarında şans bulamayan Ozan Tufan, kamp kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe, 13 Ocak Cumartesi gününe kadar ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.

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