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Fenerbahçe'de Advocaat ile ilgili flaş gelişme!

Fenerbahçe'de Advocaat ile ilgili flaş gelişme!.16959
  • Giriş : 08.02.2017 / 15:31:00

Fenerbahçe'den Hollandalı Teknik Direktör Advocaat ile ilgili açıklama geldi.

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Takımda yaşanan kriz sonrası gitmesi gündeme gelen Hollandalı Teknik Adam Dick Advocaat'a 1 yıllık teklif yapıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, FB TV'de önemli konulara açıklık getirirken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat konusunda da önemli bir itirafta bulundu.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan teknik direktör Dick Advocaat hakkındaki söylentilere açıklık getiren Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, tecrübeli hocayla 1 yıl uzatmak istediklerini söyledi.

Şekip Mosturoğlu yaptığı açıklamada, ''Başkan, Advocaat'tan 1 yıl uzatmasını istedi, Advocaat kolay bir karar olmadığını ve düşüneceğini söyledi'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

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