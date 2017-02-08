Fenerbahçe'de Advocaat ile ilgili flaş gelişme!
Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, FB TV'de önemli konulara açıklık getirirken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat konusunda da önemli bir itirafta bulundu.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan teknik direktör Dick Advocaat hakkındaki söylentilere açıklık getiren Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, tecrübeli hocayla 1 yıl uzatmak istediklerini söyledi.
Şekip Mosturoğlu yaptığı açıklamada, ''Başkan, Advocaat'tan 1 yıl uzatmasını istedi, Advocaat kolay bir karar olmadığını ve düşüneceğini söyledi'' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
DİĞER HABERLER
Dilmen: Yaşım 55, tıfıl bir adam değilim
Rıdvan Dilmen, Şenol Güneş'in sert açıklamalarına yanıt verdi.
Rıdvan Dilmen'den referandum açıklaması
Rıdvan Dilmen, referandum ile ilgili eleştirilere yanıt verdi.
Başkan Fikret Orman derbi için özür diledi
Ziraat Türkiye Kupası'ndan kuralar çekildi
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Türkiye Ziraat Kupası'ndan kuralar çekildi.
Van Persie ile Caner Erkin birbirine girdi
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı maçın yankıları sürüyor.
Beşiktaş olaylı maç sonrası harekete geçti
Olaylı Fenerbahçe maçı sonrası Beşiktaşlı yöneticiler harekete geçti.