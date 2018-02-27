Facebook Twitter Rss

Fenerbahçe'de Alper Potuk'a büyük tepki!

Fenerbahçe'de Alper Potuk'a büyük tepki!.17234
  • Giriş : 27.02.2018 / 09:53:00

Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe'de Alper Potuk'a büyük tepki geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Beşiktaş'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de kriz devam ediyor. Morallerin bozulduğu sarı-lacivertli takımda kötü performansından dolayı Alper Potuk'a tepki geldi.

2013-2014 sezonun başında ciddi bir bonservis bedeli ödenerek Eskişehirspor'dan alınan Alper Potuk'un Fenerbahçe kariyeri geriye gitmeye devam ediyor. Bu sezon da bir türlü beklenen performansı gösteremeyen ve hamle oyuncusuna dönüşen Alper, eline geçen hiçbir fırsatı değerlendiremedi.

Son olarak Beşiktaş maçında Mathieu Valbuena'dan önce tercih edilmesine rağmen bu şansı çok kötü kullanan 26 yaşındaki futbolcu, oyuna girdikten sonra hiçbir katkı veremedi.

Bu durum teknik direktör Aykut Kocaman'ı çok sinirlendirirken, takıma enerji katması ve presi yükseltmesi beklenen Alper adeta yokları oynadı. Büyük hayal kırıklığı yaratan Alper'e sosyal medyada da tepki yağdı.

HABERTURK

Aykut Kocaman uyardı: Başınızı dik tutun!

İstanbul'da feci kaza!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fenerli Fernandao PFDK'ya sevk edildi

Fenerli Fernandao PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçeli Fernandao, derbide yaptığı hareketten dolayı PFDK'ya sevk edildi.

Monaco, Beşiktaşlı Talisca için atağa kalktı

Monaco, Beşiktaşlı Talisca için atağa kalktı

Monaco, Beşiktaşlı oyuncu Anderson Talisca için atağa kalktı.

 

Aykut Kocaman uyardı: Başınızı dik tutun!

Aykut Kocaman uyardı: Başınızı dik tutun!

Teknik adam Aykut Kocaman, Beşiktaş yenilgisi sonrası oyuncularına moral verdi.

Şenol Güneş: Fenerbahçe'ye sahayı dar ettik!

Şenol Güneş: Fenerbahçe'ye sahayı dar ettik!

Teknik adam Şenol Güneş, takımının gidişatına dair açıklama yaptı.

 

Beşiktaş-Fener maçının biletleri satışa sunuldu

Beşiktaş-Fener maçının biletleri satışa sunuldu

Merakla beklenen Beşiktaş-Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu.

Portekiz, Beşiktaşlı Quaresma'yı konuşuyor

Portekiz, Beşiktaşlı Quaresma'yı konuşuyor

Portekiz, Beşiktaşlı golcü oyuncu Ricardo Quaresma'yı konuşuyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya