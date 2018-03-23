Fenerbahçe'de Aykut Hoca ile yollar ayrılıyor
Fenerbahçe'de son dönem alınan kötü sonuçların faturası Aykut Kocaman'a çıktı. Ünlü teknik adamın Fenerbahçe'den gönderilmesi planlanıyor.
Aykut Kocaman'ın, başkan adayı Ali Koç'la birlikte hareket eden Murat Aşık'la yemek yediğini öğrenen Aziz Yıldırım adeta çileden çıktı. Tecrübeli hocaya çok sinirlenen Başkan Yıldırım kesin kararını verdi: Sezon sonu puan tablosu nasıl olursa olsun 'operasyon' yapılacak...
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Hem saha içinde hem de saha dışında çok çalkantılı bir dönemden geçen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... İddilara göre Başkan Aziz Yıldırım sezon başından bu yana yapılan tüm olumsuz eleştirilere rağmen arkasında durduğu teknik direktör Aykut Kocaman'ı defterden sildi!.. Alınan bu şok kararın sebebi ne Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında geriye düşmesi ne de takımın oynadığı kötü Futbol. Kararın perde arkasında önceki akşam yenen yemek var!..
Alınan bilgilere göre Aykut Kocaman'ın, başkan adayı Ali Koç'u destekleyen Murat Aşık'la çarşamba günü yemek yediğini öğrenen Yıldırım çileden çıktı. İdari menajer Hasan Çetinkaya'nın da yer aldığı yemekte Kocaman'ın bulunmasına çok sinirlenen Yıldırım şok bir karar verdi: Sezon sonunda puan tablosu nasıl olursa olsun operasyon yapılacak.
Aziz Yıldırım mayıs ayındaki genel kurulda yeniden başkan seçilmesi durumunda yeni sezonda kesinlikle Aykut Kocaman'la çalışmayı düşünmüyor. Daha önce takımın performansından bağımsız olarak tecrübeli teknik adamla yola devam edeceğini yakın çevresine söyleyen Başkan Yıldırım'ın artık operasyon konusunda oldukça kararlı olduğu da belirtiliyor..
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