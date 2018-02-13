Fenerbahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Fenerbahçe ayrılık rüzgarları esti. Puan durumunu düşüren sarı-lcivertli ekipte başantrenör Jan De Brandt'ın sözleşmesi feshedildi.
59 yaşındaki tecrübeli Belçikalı çalıştırıcının ayrılığının ardından Sarı Melekler'i, sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Salih Tavacı'nın çalıştıracağı öğrenildi.
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