Fenerbahçe'de ayrılık! Twitter'dan açıklandı
Fenerbahçe Medya İletişim Direktörü Necati Mete, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklaması ile görevinden ayrıldığını duyurdu.
Necati Mete'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
"Bugün itibariyle canım kulübüm Fenerbahçe Spor Kulübü’ndeki görevim sona erdi.6 yıl boyunca hayatımın her günü ofise eşsiz bir gurur ve sorumluluk duygusuyla gittim, özveriyle işimi yapmaya çalıştım. Üzerimde emeği olan tüm yöneticilerime ve iş arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Şimdi kendi adıma tribünde olma zamanı. Başkanımız Sayın Ali Koç ve yönetim kurulumuz önderliğinde tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Ayaklarına taş değmesin."
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