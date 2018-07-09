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Fenerbahçe'de Comolli'den Ozan'a uyarı

Fenerbahçe'de Comolli'den Ozan'a uyarı.16990
  • Giriş : 09.07.2018 / 15:51:00

Fenerbahçe'de teknik adam Comolli'den Ozan Tufan'a ilk uyarı geldi.

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Büyüyen Beşik

İstanbulspor ile hazırlık maçı için karşı karşıya gele Fenerbahçe'de Ozan Tufan krizi. Sahada taraftarlarla ağız dalaşına giren Ozan, Comolli tarafından uyarıldı.

İstanbulspor'la oynanan karşılaşmanın ilk yarısının bitiminde taraftarın, geçtiğimiz sezondan beri kilosuna laf etmesine bozulan, sonrasında da, ‘Oyuna daha çok gir, pas iste pas’ demesine bozulan ve devre arasında ağız dalaşına giren Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki orta sahası Ozan Tufan'a Comolli, “Biliyorum geçen sezondan beri bu konuda hassassın” dedi.

Fransız spor adamı sonrasında ise, “Ne olursa olsun taraftarla bu tip diyaloğa girmemen gerekiyor. Böyle olaylar herkese zarar verir. Daha sakin kalmalısın. Bizlerin görevi saha içinde” sözleriyle uyardı. Ancak, Ozan 2. yarının başında oyundan alındı.

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