Facebook Twitter Rss

Fenerbahçe'de deprem! Advocaat ayrılıyor

Fenerbahçe'de deprem! Advocaat ayrılıyor.16959
  • Giriş : 31.01.2017 / 16:50:00

Fenerbahçe'de deneyimli teknik adam Advocaat ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Kayserispor'a 4-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Dick Advocaat'ın takımdan ayrılacağı iddiası ortalığı karıştırdı.

Kayserispor'a farklı yenilerek zirve yarışında Beşiktaş'tan 9 puan geriye düşen Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat için ayrılık haberleri gündeme bomba gibi düştü.

Hollandalı çalıştırıcının bu sabah yapılması gereken Kayserispor maçı değerlendirme toplantısına katılmadığı öne sürüldü. Advocaat'ın avukatını çağırıp sözleşmesinin fesih işlemine başlandığı da iddia ediliyor. Teknik direktör gelişen bu olayların nedeni olarak, Advocaat'ın yönetimden transfer istediği ve yapılmaması gösteriliyor.

MHP'li muhaliflerden yeni hamle!

Orman'dan Aziz Yıldırım'a: Evrakları yolla!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Orman'dan Aziz Yıldırım'a: Evrakları yolla!

Orman'dan Aziz Yıldırım'a: Evrakları yolla!

Fikret Orman, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sözlerine cevap verdi.

PFDK'dan Fenerbahçe'ye büyük ceza

PFDK'dan Fenerbahçe'ye büyük ceza

PFDK'dan Fenerbahçe'ye 130 bin Türk Lirası para cezası kesti.

 

Adanaspor vites yükseltmeye devam ediyor: 2-0

Adanaspor vites yükseltmeye devam ediyor: 2-0

Bu sezon Süper Lig'e yükselen Adanaspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.

Beşiktaş'tan Vodafone Arena'da gol şov!

Beşiktaş'tan Vodafone Arena'da gol şov!

Yeniden liderlik koltuğuna oturmak isteyen Beşiktaş, sahasında Atiker Konyaspor'u ağırladı.

 

Mehmet Ekici transferinde son karar!

Mehmet Ekici transferinde son karar!

Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Ekici transferinde önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Podolski için gizli pazarlık

Galatasaray'da Podolski için gizli pazarlık

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lukas Podolski'nin geleceği belli olmaya başladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya